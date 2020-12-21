تطور كورونا يفقد المؤشر الرئيسي للبورصة 2.83% والسبعيني 7.1%

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رنا ممدوح _ امتصت حالة الذعر التي صاغتها الأخبار المتتالية من الأمس وحتى الآن حول السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، ما حققته البورصة المصرية خلال أخر شهرين من العام.
طالع.. تراجع أسهم 79 شركة بأكثر من 5% في جلسة اليوم
وأعلنت عدة دول أمس وقف رحلاتها مع بريطانيا بسبب تفشي السلالة الجديدة والتي قالت المملكة المتحدة أنها خارجة عن السيطرة.
وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 إلى مستوى 10581 نقطة مقابل 10511 بنهاية أكتوبر الماضي، مسجلاً تراجعاً بنسبة 2.83%.
وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضاً بنسبة 0.74%، وأغلق عند مستوى 60.11 جنيه.
وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 7.1%، و 6.67% على الترتيب.
وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.656.255 مليار جنيه، على 195 شركة من خلال 46.814 ألف عملية.
وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 165 شركة مقابل تراجع 3 شركات في حين لم تتغير أسعار 27.
وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بمبلغ 46.963 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بمبلغ 247.914 مليون جنيه، مقابل 200.950 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.
في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 22.742 مليون جنيه، منها 22.344 مليون جنيه للمؤسسات، و397.539 ألف جنيه للأفراد.
وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بمبلغ 24.221 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 30.025 مليون جنيه، مقابل 5.804 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.
واستحوذ المصريون على نسبة 84.11% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على10.17% والعرب على 5.72% بعد استبعاد الصفقات.
وسيطرت المؤسسات على 33.61% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.38%.
وتصدر سهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.88%، تلاه سهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 9.83%، ثم سهم مجموعة عامر القابضة – عامر جروب بنسبة 9.76%.
في حين تصدر سهم أصول للوساطة في الأوراق المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.87%، تلاه سهم مصر للأسواق الحرة بنسبة 0.49%، ثم سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 0.14%.
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