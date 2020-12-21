تطور كورونا يفقد المؤشر الرئيسي للبورصة 2.83% والسبعيني 7.1%

رنا ممدوح _ امتصت حالة الذعر التي صاغتها الأخبار المتتالية من الأمس وحتى الآن حول السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، ما حققته البورصة المصرية خلال أخر شهرين من العام.

طالع.. تراجع أسهم 79 شركة بأكثر من 5% في جلسة اليوم

وأعلنت عدة دول أمس وقف رحلاتها مع بريطانيا بسبب تفشي السلالة الجديدة والتي قالت المملكة المتحدة أنها خارجة عن السيطرة.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 إلى مستوى 10581 نقطة مقابل 10511 بنهاية أكتوبر الماضي، مسجلاً تراجعاً بنسبة 2.83%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضاً بنسبة 0.74%، وأغلق عند مستوى 60.11 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 7.1%، و 6.67% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.656.255 مليار جنيه، على 195 شركة من خلال 46.814 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 165 شركة مقابل تراجع 3 شركات في حين لم تتغير أسعار 27.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بمبلغ 46.963 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بمبلغ 247.914 مليون جنيه، مقابل 200.950 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 22.742 مليون جنيه، منها 22.344 مليون جنيه للمؤسسات، و397.539 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بمبلغ 24.221 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 30.025 مليون جنيه، مقابل 5.804 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

واستحوذ المصريون على نسبة 84.11% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على10.17% والعرب على 5.72% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 33.61% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.38%.

وتصدر سهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.88%، تلاه سهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 9.83%، ثم سهم مجموعة عامر القابضة – عامر جروب بنسبة 9.76%.

في حين تصدر سهم أصول للوساطة في الأوراق المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.87%، تلاه سهم مصر للأسواق الحرة بنسبة 0.49%، ثم سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 0.14%.