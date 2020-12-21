أوروبا توافق على استخدام لقاح فايزر بيونتيك وتخطط لبدء التطعيم خلال أسبوع

- وافقت هيئة تنظيم الأدوية في أوروبا يوم الاثنين على استخدام لقاح كوفيد-19 الذي طورته شركة فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتيك . طالع..الاتحاد الأوروبي يوافق لفايزر على بيع جرعة لقاح كورونا بسعر 15.5 يورو تضع الموافقة أوروبا على طريقها لبدء التطعيم في غضون أسبوع. وقالت دول الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك ألمانيا والنمسا وإيطاليا ، إنها تخطط لبدء التطعيم اعتبارًا من 27 ديسمبر في الوقت الذي تحاول فيه أوروبا اللحاق بالولايات المتحدة وبريطانيا حيث بدأ توزيع اللقاح في وقت سابق من هذا الشهر.

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