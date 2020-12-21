التعاون الدولي تطلق التقرير السنوي 2020 بعنوان الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة

تُطلق وزارة التعاون الدولي، غدًا الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر، التقرير السنوي للوزارة تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة».

يستعرض التقرير كافة ما قامت به الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتوفير التمويلات، لدعم أجندة التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030.

ومن المقرر أن يتضمن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، كافة تفاصيل التمويلات التنموية خلال 2020، لمختلف قطاعات الدولة وكذلك القطاع الخاص.

كما يتضمن الجهود التي قامت بها الوزارة، لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية.

ووفقًا للقرار الجمهورية رقم 303 لعام 2004 فإن مهام وأهداف وزارة التعاون الدولي تتلخص في:

أولا: تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية.

ثانيًا: اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية.

ثالثًا: متابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام.

رابعا، إدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.