تطوير مصر تفوز بجائزة مجلة Entrepreneur Middle East لعام 2020

دوت الخليج – فازت شركة تطوير مصر بجائزة مجلة رواد الأعمال Entrepreneur Middle East لعام 2020؛ لدورها في “تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر والمناطق المحيطة”.

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وذكر بيان صادر عن الشركة، إنها حصلت على الجائزة خلال فعاليات الحفل لعام 2020، والذي أقيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وينظم الحفل سنويا لتكريم الأفراد والشركات المساهمين بشكل فعال في تحسين بيئة ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.

وتسلم الجائزة الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة بشكل افتراضي خلال فعاليات الحفل.

وقال شلبي إن شركة تطوير مصر تقوم منذ نشأتها في عام 2014 على أسس ومبادئ ريادة الأعمال، وأبدت اهتماما خاصاً بالتعليم وريادة الأعمال كركيزتين أساسيتين لبرامجها المجتمعية خلال الست سنوات الماضية.

وتابع أن الشركة تولت رعاية العديد من الأنشطة والفعاليات ودعم رواد الأعمال الشباب عن طريق إقامة شراكات معهم ورعاية عدد من المبادرات الشبابية والأنشطة الأخرى التي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم ومساعدة قضايا التعليم وريادة الأعمال في مصر.

وأوضح أن تطوير مصر لعبت دورًا هاماً في إقرار يوم عالمي جديد للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأمم المتحدة تحت رعاية المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة (ICSB).

وأشار إلى أن الشركة أطلفت مشروع بلومفيلدز في مستقبل سيتي عام 2018، ويتضمن المشروع منطقة تعليمية على مساحة 90 فدان.

وقال وسام يونان الرئيس التنفيذي لمجلة Entrepreneur Middle East، إن قرار منح الجائزة يأتي تقديرا لجهود شركة تطوير مصر المبذولة في تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر والشرق الأوسط.

وأضاف أن الشركة لها عدة أنشطة وأهمها المنطقة التعليمية المقامة بمشروعها الرائد بلومفيلدز والتي تشمل 6 مدارس دولية وحرم جامعي دولي باستثمارات تتخطى 10 مليارات جنيه.

وأنشأت تطوير مصر أول Base Camp في مصر داخل مشروع المونت جلالة المقام علي جبال الجلالة بالعين السخنة، وتم افتتاحه بشكل مبدئي خلال الربع الأخير من عام 2020.