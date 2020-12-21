دول في الشرق الأوسط تغلق الحدود بسبب مخاوف من سلالة كورونا الجديدة

بلومبرج – تحركت دول في الشرق الأوسط لإغلاق الحدود يوم الاثنين وسط مخاوف من الانتشار السريع لسلالة جديدة من فيروس كورونا، الذي قالت المملكة المتحدة إنه “خارج عن السيطرة”.

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أوقفت السعودية والكويت وسلطنة عمان الرحلات الجوية الدولية وأغلقت الحدود لمدة أسبوع، في حين لن تسمح إسرائيل للأجانب – باستثناء الدبلوماسيين – بدخول البلاد.

وسيتم إرسال الإسرائيليين العائدين من المملكة المتحدة والدنمارك وجنوب إفريقيا إلى مواقع الحجر الصحي التي تديرها الحكومة.

وانخفضت جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية في المنطقة، تماشيًا مع الأسواق العالمية.

وقاد مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي الخسائر، حيث سجل أكبر تراجع في أكثر من سبعة أشهر، وسط مخاوف من أن قيود السفر الإضافية قد تلحق المزيد من الضرر بقطاع السياحة في الإمارة.

لم تعلن الإمارات العربية المتحدة، موطن الاتحاد وطيران الإمارات، عن قيود سفر جديدة.

وكان من المتوقع أن ترتفع الحركة الجوية بين المملكة المتحدة ودبي بمقدار الثلث في ديسمبر بعد إنشاء ممر سفر.

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كما أوقفت المغرب وتونس والجزائر جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة وعلقت تونس الرحلات الجوية من وإلى أستراليا وجنوب إفريقيا.

وقالت العربية للطيران، ومقرها الشارقة، يوم الاثنين إنها ستوقف الرحلات الجوية من المغرب إلى المملكة المتحدة حتى إشعار آخر.

وقالت شركة الاتحاد التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها إنها ستطلب من جميع الركاب من المملكة المتحدة تقديم اختبار PCR سلبي في غضون 72 ساعة من صلاحية مغادرة رحلتهم اعتبارًا من 24 ديسمبر.