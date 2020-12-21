ماذا حدث في أسواق الأسهم والسندات والعملات بعد الإعلان عن سلالة كورونا الجديدة؟

دوت الخليج- تراجعت الأسهم في جميع أنحاء العالم كرد على ظهور نوع جديد من فيروس كورونا انطلاقا من المملكة المتحدة، وسط موجة من الإغلاق والقيود المفروضة على السفر قللت من معنويات المستثمرين قبل عطلة عيد الميلاد.

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سوق الأسهم

توجه مؤشر S&P 500 إلى أسوأ انخفاض له منذ ثمانية أسابيع تقريبًا؛ بعد تراجع 1.7% اعتبارًا من الساعة 10:45 صباحًا بتوقيت نيويورك.

وانخفضت شركة Tesla Inc بما يصل إلى 6% في يومها الأول بعد إضافتها إلى المؤشر القياسي في الولايات المتحدة.

في أوروبا ، تراجع مؤشر Stoxx 600 بنسبة 2.7% في أكبر قدر منذ أكتوبر، حيث أغلقت إيطاليا وهولندا وبلجيكا وفرنسا حدودها أمام المملكة المتحدة.

وتراجعت شركة Norwegian Cruise Line Holdings Ltd و American Airlines Group Inc وCarnival Corp بنسبة 3% على الأقل.

وانخفض مؤشر MSCI Asia Pacific بنسبة 0.6%، فيما هبط مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 1.1%.

وكانت شركات السفر والترفيه الأكثر عرضة للإغلاق الموسع من بين أسوأ الشركات أداء يوم الاثنين.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.83% إلى مستوى 10581 نقطة.

وانخفض مؤشرا EGX70 وEGX100 متساويا الأوزان بنسبة 7.1%، و6.67% على الترتيب.

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سوق العملات

قفز مؤشر بلومبرج الدولار الفوري بنسبة 0.6% بينما تراجع اليورو بنسبة 0.4% إلى 1.2212 دولار، والجنيه الإسترليني بنسبة 1.7٪ إلى 1.33 دولار.

وتراجع الين الياباني بنسبة 0.2% إلى 103.54 للدولار.

السندات

انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 0.93%.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى – 0.59%.

فيما انخفض العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساس إلى 0.20%.

السلع

هبط خام غرب تكساس الوسيط 3.9% إلى 47.20 دولار للبرميل.

لم يتغير الذهب كثيرًا عند 1،882.02 دولار للأوقية

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وأدى ظهور سلالة فيرو س كورونا المتغيرة في بريطانيا إلى إعاقة تجارة العودة إلى العمل التي سادت مؤخرًا.

وبعد أن وصلت الأسهم العالمية إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي، انسحب المتداولون لمراقبة آخر أخبار الفيروس.

وقالت إميلي رولاند، كبيرة المحللين الاستراتيجيين الاستثماريين في جون هانكوك إنفستمنت مانجمنت: “من الواضح أن التحفيز المالي يتلاشى كعامل محفز، حيث تملي اتجاهات كوفيد اتجاه الأسواق”.

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وتابعت: “الأصول الخطرة كانت تتجاهل اتجاهات الفيروس المتفاقمة، لكنها تظهر الآن بعض علامات الضعف – حتى مع الدعم من التحفيز الإضافي.”