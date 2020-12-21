الحكومة الفرنسية: بعض أعراض كورونا ما زالت تظهر على الرئيس ماكرون

سكاي نيوز عربية – قال متحدث باسم الحكومة الفرنسية، إن بعض أعراض فيروس كورونا المستجد “ما زالت تظهر” على الرئيس إيمانويل ماكرون، لافتا في الوقت نفسه إلى أن “حالته العامة مستقرة”.

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وكانت الفحوص قد أظهرت، الخميس، إصابة ماكرون (43 عاما) بـ”كوفيد-19″، مما أجبره على الخضوع لعزل صحي ومتابعة مهامه عن بعد عبر تقنية الفيديو.

ويخضع الرئيس الفرنسي للحجر الصحي في منتجع “لا لونتيرن” الرئاسي، قرب قصر فرساي، حسب ما ذكرت وكالة .