مصر للطيران تطالب عملائها بمراجعة حجوزاتهم من وإلى سلطنة عمان

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دوت الخليج – أعلنت مصر للطيران عن وقف رحلاتها بين القاهرة ومسقط حتى نهاية فترة تعليق حركة الطيران الدولية من وإلى سلطنة عمان أو أي تمديد لها.
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وطلبت مصر للطيران من عملائها الذين لديهم حجوزات للسفر من وإلى سلطنة عمان (مسقط) ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران 1717 لمراجعة حجوزاتهم.
وكانت سلطة الطيران المدني بدولة عمان قد أعلنت تعليق حركة الطيران الدولية من وإلى السلطنة ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر حتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020.
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