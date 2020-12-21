- 1/3
- 2/3
- 3/3
وكالات – قالت منظمة الصحة العالمية إن ما أبلغتها به بريطانيا عن أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا لا تؤثر على فاعلية اللقاحات، هي “أخبار جيدة”.
طالع.. منظمة الصحة العالمية تدعو لتشديد القيود بين دول أوروبا
وقالت ماريا فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة للفيروس تزيد من شدة المرض، وأنه “ليس هناك ما يشير إلى أن طريقة انتقال فيروس كورونا قد تغيرت”.
كما أكدت أن الوضع لم يخرج عن نطاق السيطرة ولكن لا يمكن ترك الوضع على ما هو عليه.
وأثار نبأ انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، قلقا عالميا عن مدى خطورتها وسرعة انتشارها، خاصة مع تسببها في ارتفاع حاد في حالات الإصابة بـ”كوفيد-19″ هناك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية: عدم تأثير السلالة الجديدة لكورونا على فاعلية اللقاحات أخبار جيدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.