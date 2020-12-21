تونس تعلق الطيران مع بريطانيا وأستراليا وجنوب إفريقيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

وكالات – قالت تونس يوم الاثنين إنها علقت الطيران مع بريطانيا وأستراليا وجنوب أفريقيا بسبب المخاوف من سلالة جديدة لفيروس كورونا. طالع.. دول في الشرق الأوسط تغلق الحدود بسبب مخاوف من سلالة كورونا الجديدة وسجلت تونس في المجمل 120687 إصابة بكورونا و4158 وفاة. وذكرت وزارة الصحة أنها تعقد اجتماعا طارئا لمتابعة تطورات الوضع الوبائي على مستوى العالم.

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