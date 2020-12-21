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دوت الخليج – قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارجين، إنه جارٍ حاليًا حصر أعداد المصريين العالقين بالخارج في عدد من الدول لاتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدتهم.
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وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي”، أنه تم تفعيل غرفة عمليات العالقين عقب وقف الطيران من بعض الدول، وجارٍ بحث سبل عودتهم إلى مصر مرة أخرى.
وطالبت وزيرة الهجرة، المصريين في السعودية والكويت بالتواصل مع الحكومة حتى يتسنى مساعدتهم.
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ولفتت إلى أنه تفعيل بعض المبادرات مرة أخرى، ومنها مبادرة “خلينا سند لبعض”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهجرة: إجراءات عاجلة لمساعدة المصريين العالقين عقب قرارات الإغلاق ببعض الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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