الهجرة: إجراءات عاجلة لمساعدة المصريين العالقين عقب قرارات الإغلاق ببعض الدول

دوت الخليج – قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارجين، إنه جارٍ حاليًا حصر أعداد المصريين العالقين بالخارج في عدد من الدول لاتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدتهم.

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وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي”، أنه تم تفعيل غرفة عمليات العالقين عقب وقف الطيران من بعض الدول، وجارٍ بحث سبل عودتهم إلى مصر مرة أخرى.

وطالبت وزيرة الهجرة، المصريين في السعودية والكويت بالتواصل مع الحكومة حتى يتسنى مساعدتهم.

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ولفتت إلى أنه تفعيل بعض المبادرات مرة أخرى، ومنها مبادرة “خلينا سند لبعض”.