عاجل.. وزارة الطيران المدني تنفي تعليق الحركة الجوية

دوت الخليج – صرح باسم عبد الكريم، مساعد وزير الطيران المدنى للشئون الدولية والإعلام، بأن الحركة الجوية بالمطارات المصرية تسير بشكل طبيعي ومنتظم. طالع.. مصر للطيران: الرحلات الجوية مع بريطانيا مستمرة.. والدولة صاحبة قرار الوقف ونفى عبد الكريم ما أثير علي بعض المواقع الإلكترونية عن تعليق حركة الطيران المدني في مصر . وأهابت وزارة الطيران بضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية بالوزارة عند تداول البيانات والمعلومات المتعلقة بحركة الطيران المدني وتوخي الحذر في نشر بيانات غير دقيقه تعمل على أثارة البلبلة .

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