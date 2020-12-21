سائقو الشاحنات العالقون في المملكة المتحدة: هل سنعود لمنازلنا في عيد الميلاد؟

– كان ستانيسلو أولبريتش، سائق شاحنة يبلغ من العمر 55 عامًا، قد تقطعت به السبل على مسافة 24 ميلاً شمال دوفر بعد أن أغلق معظم العالم الحدود أمام بريطانيا.

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يريد أولبريتش فقط العودة إلى منزله في عيد الميلاد مع زوجته وأطفاله الثلاثة في جنوب بولندا.

أغلقت العديد من الدول، بما في ذلك بقية أوروبا ، حدودها أمام بريطانيا بعد أن ألغى رئيس الوزراء بوريس جونسون فعليًا احتفالات عيد الميلاد للملايين بسبب سلالة فيروس كورونا الجديد المعدية.

بالنسبة إلى أولبريتش، فإن إغلاق الحدود هو مثال محبط لمدى الاضطراب الذي أحدثه فيروس كورونا COVID-19 في الحياة الطبيعية.

في الوقت الذي تتجه فيه بريطانيا نحو حافة الهاوية في خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر، يشتبه أولبريتش أيضًا في أن السياسة قد تلعب دورًا.

“آخذ الشحن إلى بريطانيا ولا يمكنني العودة إلى الوطن بسبب الفيروس الغبي”. هذا ما قاله أولبريتش لرويترز في آشفورد انترناشونال تراكستوب على بعد حوالي 24 ميلا (39 كيلومترا) شمال دوفر.

وأضاف: “لكنني لا أعرف ما إذا كان هذا هو الفيروس – أعتقد أنه سياسة”.

“الأمر صعب للغاية بالنسبة لي لأنني بعيد. تتضاءل فرصي في العودة إلى المنزل في عيد الميلاد. إنه فيروس غبي وأنا متوتر وغير سعيد “.

كان أولبريتش ينقل بالشاحنات منذ عام 2004، ويعمل لمدة أسبوعين وأسبوعين راحة، وجلب الشحنات إلى بريطانيا ثم عاد بحمولة إلى بولندا.

تسبب فيروس كورونا الجديد، الذي ظهر في ووهان بالصين العام الماضي، في مقتل ما يقرب من 1.7 مليون شخص، ودمر أجزاءً من الاقتصاد العالمي وقلب الحياة الطبيعية رأساً على عقب – بما في ذلك شهر رمضان وعيد الميلاد – في جميع أنحاء العالم.

أعطت مجموعة كبيرة من اللقاحات الأمل في أن يكون عام 2021 مختلفًا، لكن جونسون عقد يوم السبت مؤتمرا صحفيا للتحذير من سلالة جديدة قاتلة من الفيروس.

وأغلقت فرنسا على الفور حدودها أمام حركة المرور في المملكة المتحدة.

ورغم أنه لا يزال بإمكان الشحن دخول المملكة المتحدة، فمن غير المرجح أن يخاطر السائقون بالوقوع في شرك حتى إعادة فتح الحدود.

تقدر صناعة الشحن أنه من بين سائقي الشاحنات العاملين في بريطانيا، هناك حوالي 80٪ من قبل الشركات المملوكة للاتحاد الأوروبي.

كان العديد من السائقين يسلمون البضائع إلى الشركات البريطانية التي تخزن البضائع قبل نهاية العام.

قال أولبريتش، وهو محاط بحوالي 200 شاحنة أخرى عالقة في آشفورد، إن رئيسه أخبره عن الحدود المغلقة في وقت متأخر من يوم الأحد بعد انقطاع.

قد لا يعود إلى منزله في بيلسكو بيالا، جنوب بولندا ، لقضاء عيد الميلاد مع أسرته.

“إنهم يحتاجون مني أن آتي في عيد الميلاد – إنه عطلة خاصة جدًا في بولندا. من الصعب جدًا على البولنديين التواجد بعيدًا في عيد الميلاد “.