العراق يتفق مع فايزر على 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا

وكالات – أعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، عن اتفاقها مع شركة فايزر للحصول على 1.5 مليون جرعة من لقاحها المخصص للوقاية من مرض كوفيد-19، وفقا لما أكدته وكالة الأنباء الرسمية.

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وقالت الوزارة إن اللقاح، الذي عملت على إنتاجه شركتا فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية، سيصل العراق في بداية العام المقبل.

وقال متحدث باسم الوزارة للوكالة الرسمية أن “التوقيع مع فايزر لا ينهي التزامات العراق مع كوفاكس”، مبينا أن “التعاقد على اللقاح مع فايزر سيكون كوجبة أولى”.

والعراق عضو في تحالف اللقاحات (جافي) الذي يشرف على آلية كوفاكس الأممية (أو ما معناه الوصول العالمي للقاح المضاد لكوفيد-19)، خصوصاً للدول الأشدّ فقراً. وستحصل الدول الأعضاء على جرعات من اللقاحات.

يذكر أن المستشفيات في العراق تلقت أمراً بمعالجة المصابين بأنواع خفيفة من كوفيد-19 بالمضاد الحيوي فافيبيرافير الذي يُستخدم عادة لمعالجة عدة أنواع من الفيروسات من بينها المسؤولة عن الزكام، والعلاج بالبلازما إذا لزم الأمر، وفقا لما نقلته فرانس برس، الأحد.

أما الحالات الخطيرة فتُعالج بشكل أساسي بعقار ريمديزيفير وعلاجات البلازما والمضاد الحيوي المثبط للمناعة توسيليزوماب.

وإذا كان الهيدروكسي كلوروكين غير موجود من بين الأدوية التي توصي بها وزارة الصحة، إلا أن مرضى أكدوا لوكالة فرانس برس أنه اقتُرح عليهم.