الأسهم اليابانية تهوى لقاع 3 أسابيع بسبب مخاوف سلالة كورونا الجديدة

_ هوت الأسهم اليابانية لأقل مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم مع جني مستثمرين الأرباح عقب مكاسب قياسية خلال الشهرين الماضيين، وذلك وسط مخاوف بأن تقوض سلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار اكتشفت في بريطانيا سرعة التعافي الاقتصادي العالمي.

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وتراجع نيكي 1.04 في المائة، وهي أكبر خسارة في نحو شهر، مسجلا 26436.39 نقطة، وهو أقل مستوى عند الإغلاق منذ أواخر نوفمبر.

وانخفض المؤشر عن المتوسط المتحرك في 25 يوما لأول مرة منذ موجة الصعود عقب الانتخابات الأمريكية في بداية نوفمبر.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.56 في المائة ليسجل 1761.12 نقطة، وأغلقت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات وعددها 33 على هبوط.

قال ياسو ساكوما كبير مسؤولي الاستثمار في ليبرا انفستمنتس إنه يمكن القول إن الضعف نتيجة المخاوف حيال السلالة الجديدة لفيروس كورونا، لكنه أوضح أن جني الأرباح قبل نهايةالعام عامل أكبر تأثيرا، قائلا “أنا شخصيا قمت بذلك بالفعل”.

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وانخفض سهم فوجي فيلم هولدينجز ستة في المائة بعدما قالت وزارة الصحة اليابانية إن مجلس المراجعة الطبية خلص إلى أن بيانات التجارب السريرية لتحديد فعالية لقاح الشركة المقترح أفيجان للوقاية من كوفيد-19 لم تكن حاسمة.