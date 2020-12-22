الصين تبقي على سعر الفائدة الأساسي للقروض دون تغيير

شينخوا _ بلغ سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام في الصين، وهو سعر إقراض مرجعي قائم على السوق، 3.85 بالمائة يوم الاثنين، دون تغيير عن الشهر السابق.

ووفقا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك، فإن سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة أكثر من خمس سنوات ظل دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 4.65 بالمائة، حيث يستند إليه العديد من المقرضين في معدلات الرهن العقاري.

وقال محللون إن أسعار الإقراض ظلت ثابتة لمدة ثمانية أشهر متتالية منذ مايو، بما يتوافق مع توقعات السوق.

وستواصل الصين تنفيذ سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حكيمة وسط جهود للحفاظ على الدعم اللازم للانتعاش الاقتصادي، وفقا لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي الذي عقد في بكين الأسبوع الماضي.

وستنفذ الدولة سياسة نقدية تتسم بالمرونة والدقة والمعقولية والاعتدال، وفقا للاجتماع، الذي أكد على أن المعروض النقدي والتمويل الاجتماعي الكلي يجب أن ينمو بشكل أساسي بنفس مستوى النمو الاقتصادي الاسمي للبلاد.