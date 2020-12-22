تحور كورونا يرهق أسواق العالم

فهد حسين _ خيم اللون الأحمر على مؤشرات أسواق الأسهم العالمية.

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شهدت البورصات الأوروبية موجة بيعية فقد على إثرها مؤشر “ستوكس 600” 2.4%من قيمته ليستقر عند 386.6 نقطة.

وتراجع مؤشر “فوتسي” البريطاني 1.7% إلى 6416.3 نقطة، كما انخفض “داكس” الألماني 2.8% إلى 13246.3 نقطة، أما “كاك” الفرنسي فتراجع 2.4% إلى مستوى 5393.3 نقطة.

وفي السوق الأمريكية تراجعت العقود الآجلة لمؤشر “داو جونز” بأكثر من 500 نقطة، ليستقر عند 30179 نقطة، كما هوى مؤشرا “ناسداك” و”ستاندرد آند بورز” بنحو 1 و2% على التوالي.

أما مؤشر نيكي الياباني فأغلق تعاملات اليوم متراجعا 0.2% إلى مستوى 26714 نقطة.

ولم يختلف الأمر كثيرا على مستوى أسواق الخليج ومصر، حيث سجل مؤشر سوق دبي المالي أكبر تراجع بنسبة 3.84% إلى 2460.77 نقطة، تلاه المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 2.83% إلى مستوى 10581 نقطة، ثم السوق السعودية بنسبة 1.71% مسجلا أكبر خسارة له منذ نهاية أكتوبر الماضي.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.79% إلى مستوى 5073.15 نقطة، وأنهت بورصة الكويت تعاملاتها متراجعة بشكل حاد، ليغلق مؤشرها العام على 0.79% تراجعا ليستقر عند مستوى 5588.12 نقطة خاسراً 44.3 نقطة.

النفط يهبط.. الإسترليني يتلقى ضربة قوية.. ومؤشر الدولار يرتفع

وسجلت أسعار النفط أكبر وتيرة لهبوط يومي في 6 أسابيع متراجعة بأكثر من 2.6% عند تسوية تعاملات الاثنين، لينخفض سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنحو 2.6% إلى 47.97 دولار للبرميل.

وفقد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير المقبل 2.6% مسجلا 50.90 دولار للبرميل.

كما هوت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل بنحو 0.3% في تسوية تعاملات الاثنين، ليصل إلى 1882.80 دولار للأوقية، كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1% مسجلا 1879.17 دولار للأوقية.

وبالتزامن مع تلك التغيرات، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4% إلى 90.18.

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وتلقى الجنيه الإسترليني ضربة قوية خلال تعاملات أمس متأثرا بأنباء السلالة الجديدة لفيروس كورونا وأعطال البريكست، لينخفض 1.3% أمام الدولار إلى 1.3353 دولار، و1.1% أمام اليورو إلى مستوى 0.9163 إسترليني.