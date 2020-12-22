تحور كورونا يرهق أسواق العالم

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فهد حسين _ خيم اللون الأحمر على مؤشرات أسواق الأسهم العالمية.
طالع.. الأسهم اليابانية تهوى لقاع 3 أسابيع بسبب مخاوف سلالة كورونا الجديدة
شهدت البورصات الأوروبية موجة بيعية فقد على إثرها مؤشر “ستوكس 600” 2.4%من قيمته ليستقر عند 386.6 نقطة.
وتراجع مؤشر “فوتسي” البريطاني 1.7% إلى 6416.3 نقطة، كما انخفض “داكس” الألماني 2.8% إلى 13246.3 نقطة، أما “كاك” الفرنسي فتراجع 2.4% إلى مستوى 5393.3 نقطة.
وفي السوق الأمريكية تراجعت العقود الآجلة لمؤشر “داو جونز” بأكثر من 500 نقطة، ليستقر عند 30179 نقطة، كما هوى مؤشرا “ناسداك” و”ستاندرد آند بورز” بنحو 1 و2% على التوالي.
أما مؤشر نيكي الياباني فأغلق تعاملات اليوم متراجعا 0.2% إلى مستوى 26714 نقطة.
ولم يختلف الأمر كثيرا على مستوى أسواق الخليج ومصر، حيث سجل مؤشر سوق دبي المالي أكبر تراجع بنسبة 3.84% إلى 2460.77 نقطة، تلاه المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 2.83% إلى مستوى 10581 نقطة، ثم السوق السعودية بنسبة 1.71% مسجلا أكبر خسارة له منذ نهاية أكتوبر الماضي.
كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.79% إلى مستوى 5073.15 نقطة، وأنهت بورصة الكويت تعاملاتها متراجعة بشكل حاد، ليغلق مؤشرها العام على 0.79% تراجعا ليستقر عند مستوى 5588.12 نقطة خاسراً 44.3 نقطة.
النفط يهبط.. الإسترليني يتلقى ضربة قوية.. ومؤشر الدولار يرتفع
وسجلت أسعار النفط أكبر وتيرة لهبوط يومي في 6 أسابيع متراجعة بأكثر من 2.6% عند تسوية تعاملات الاثنين، لينخفض سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنحو 2.6% إلى 47.97 دولار للبرميل.
وفقد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير المقبل 2.6% مسجلا 50.90 دولار للبرميل.
كما هوت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل بنحو 0.3% في تسوية تعاملات الاثنين، ليصل إلى 1882.80 دولار للأوقية، كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1% مسجلا 1879.17 دولار للأوقية.
وبالتزامن مع تلك التغيرات، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4% إلى 90.18.
طالع.. الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يؤكدان صعوبة التوصل لاتفاق تجاري لما بعد بريكست
وتلقى الجنيه الإسترليني ضربة قوية خلال تعاملات أمس متأثرا بأنباء السلالة الجديدة لفيروس كورونا وأعطال البريكست، لينخفض 1.3% أمام الدولار إلى 1.3353 دولار، و1.1% أمام اليورو إلى مستوى 0.9163 إسترليني.
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