محللون: البورصة المصرية تراهن على الاستثمارات المحلية

رنا ممدوح _ امتصت حالة الذعر التي صاغتها الأخبار المتتالية من الأمس وحتى الآن حول السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، ما حققته البورصة المصرية خلال أخر شهرين من العام.

طالع.. تحور كورونا يرهق أسواق العالم

وأعلنت عدة دول أمس وقف رحلاتها مع بريطانيا بسبب تفشي السلالة الجديدة والتي قالت المملكة المتحدة أنها خارجة عن السيطرة.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 إلى مستوى 10581 نقطة مقابل 10511 بنهاية أكتوبر الماضي، مسجلاً تراجعاً بنسبة 2.83%.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 7.1%، و 6.67% على الترتيب.

محمد ماهر: ضرورة المضي قدما في مخطط طرح شركات جديدة

قال محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن التراجعات التي شهدتها مؤشرات البورصة المصرية بجلسة أمس بسبب الذعر العالمي من السلالة الجديدة من فيروس كورونا، قد تخلق فرص استثمارية جذابة للمستثمرين.

وأوضح ماهر، أن حالات الهبوط المفاجئ لأسواق المال نتيجة لحدث مفاجئ تزيد من جاذبية أسعار الأسهم وتشجع المستثمرين لاختراق عدد من المجالات بسهولة، معلقاً:” والدليل على ذلك ماحدث بجائحة كورونا الأولى في مارس الماضي والذي نتج عنه زيادة الاستثمارات المحلية داخل البورصة المصرية”.

وأكد أن الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية سوق المال من خسائر جديدة تعتمد على وعي المستثمرين في التعامل مع التطورات العالمية والمحلية المفاجئة والخاصة بأزمة كورونا.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إلى ضرورة تنفيذ التوجه المخطط بطرح شركات جديدة في الربع الأول من العام القادم 2021، سواء من قطاع الأعمال العام، أو المزمع طرحة من الصندوق السيادي وجهاز الخدمة الوطنية.

ولفت ماهر، إلى أنه في حال تسعير تلك الطروحات جيداً قد يمتص جزء كبير من التداعيات السلبية لأزمة كورونا ويمثل حافز لصعود البورصة من جديد.

حسين الشربيني: سيناريو مارس غير قابل للتكرار

ومن جانبه توقع حسين الشربيني العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي القابضة للاستثمارات المالية –التابعة للبنك العربي الإفريقي الدولي، أن ترتبط حركة سوق المال المصرية الفترة القادمة، بأداء الأسواق العالمية، خاصة مع تحركات أغلب الدول لتعليق رحلاتها الجوية تخوفاً من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

واستبعد الشربيني، أن تخلق حالة القلق العامة أزمة جديدة داخل البورصة المصرية كما حدث في مارس الماضي، مشيراً إلى أن المتعاملين لديهم وعي بالمسار المتوقع للسوق خلال الأحداث المفاجئة.

ورجح أن تستمر حالة عدم الاستقرار بأداء البورصة المصرية لحين وضوح السيناريو المستقبلي فيما يخص الإجراءات الاحترازية للدول وأيضاً نتائج توزيع اللقاحات المضادة للفيروس، ومدى تأثيرها على حصر السلالة الجديدة من كورونا.

وفسر العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي القابضة للاستثمارات المالية، هبوط EGX70 باحتدام المضاربات السريعة على أسهمه.

أيمن صبري: امتصاص الخسائر لن يتأخر كثيرا

وفي سياق متصل استبعد أيمن صبري العضو المنتدب لشركة أصول القابضة للاستثمارات المالية، أن تواصل مؤشرات البورصة المصرية في تكبد الخسائر بعد التراجعات التي سجلتها بجلسة أمس على صدى الفزع العالمي من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن حركة البورصة ستكون مرهونة بأداء الأسواق العالمية الفترة القادمة، متوقعاً أن تغطي الأسواق ما تكبدته من خسائر على المدى القصير.