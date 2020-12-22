محللون: البورصة المصرية تراهن على الاستثمارات المحلية

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رنا ممدوح _ امتصت حالة الذعر التي صاغتها الأخبار المتتالية من الأمس وحتى الآن حول السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، ما حققته البورصة المصرية خلال أخر شهرين من العام.
طالع.. تحور كورونا يرهق أسواق العالم
وأعلنت عدة دول أمس وقف رحلاتها مع بريطانيا بسبب تفشي السلالة الجديدة والتي قالت المملكة المتحدة أنها خارجة عن السيطرة.
وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 إلى مستوى 10581 نقطة مقابل 10511 بنهاية أكتوبر الماضي، مسجلاً تراجعاً بنسبة 2.83%.
وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 7.1%، و 6.67% على الترتيب.
محمد ماهر: ضرورة المضي قدما في مخطط طرح شركات جديدة
قال محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن التراجعات التي شهدتها مؤشرات البورصة المصرية بجلسة أمس بسبب الذعر العالمي من السلالة الجديدة من فيروس كورونا، قد تخلق فرص استثمارية جذابة للمستثمرين.
وأوضح ماهر، أن حالات الهبوط المفاجئ لأسواق المال نتيجة لحدث مفاجئ تزيد من جاذبية أسعار الأسهم وتشجع المستثمرين لاختراق عدد من المجالات بسهولة، معلقاً:” والدليل على ذلك ماحدث بجائحة كورونا الأولى في مارس الماضي والذي نتج عنه زيادة الاستثمارات المحلية داخل البورصة المصرية”.
وأكد أن الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية سوق المال من خسائر جديدة تعتمد على وعي المستثمرين في التعامل مع التطورات العالمية والمحلية المفاجئة والخاصة بأزمة كورونا.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إلى ضرورة تنفيذ التوجه المخطط بطرح شركات جديدة في الربع الأول من العام القادم 2021، سواء من قطاع الأعمال العام، أو المزمع طرحة من الصندوق السيادي وجهاز الخدمة الوطنية.
ولفت ماهر، إلى أنه في حال تسعير تلك الطروحات جيداً قد يمتص جزء كبير من التداعيات السلبية لأزمة كورونا ويمثل حافز لصعود البورصة من جديد.
حسين الشربيني: سيناريو مارس غير قابل للتكرار
ومن جانبه توقع حسين الشربيني العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي القابضة للاستثمارات المالية –التابعة للبنك العربي الإفريقي الدولي، أن ترتبط حركة سوق المال المصرية الفترة القادمة، بأداء الأسواق العالمية، خاصة مع تحركات أغلب الدول لتعليق رحلاتها الجوية تخوفاً من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.
واستبعد الشربيني، أن تخلق حالة القلق العامة أزمة جديدة داخل البورصة المصرية كما حدث في مارس الماضي، مشيراً إلى أن المتعاملين لديهم وعي بالمسار المتوقع للسوق خلال الأحداث المفاجئة.
ورجح أن تستمر حالة عدم الاستقرار بأداء البورصة المصرية لحين وضوح السيناريو المستقبلي فيما يخص الإجراءات الاحترازية للدول وأيضاً نتائج توزيع اللقاحات المضادة للفيروس، ومدى تأثيرها على حصر السلالة الجديدة من كورونا.
وفسر العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي القابضة للاستثمارات المالية، هبوط EGX70 باحتدام المضاربات السريعة على أسهمه.
أيمن صبري: امتصاص الخسائر لن يتأخر كثيرا
وفي سياق متصل استبعد أيمن صبري العضو المنتدب لشركة أصول القابضة للاستثمارات المالية، أن تواصل مؤشرات البورصة المصرية في تكبد الخسائر بعد التراجعات التي سجلتها بجلسة أمس على صدى الفزع العالمي من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.
وأشار إلى أن حركة البورصة ستكون مرهونة بأداء الأسواق العالمية الفترة القادمة، متوقعاً أن تغطي الأسواق ما تكبدته من خسائر على المدى القصير.
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