التمثيل التجاري وبنك مصر يوقعان بروتوكول تعاون لتمويل برامج لتنمية الصادرات بإفريقيا

وقع جهاز التمثيل التجاري وبنك مصر بروتوكول تعاون في مجال تمويل عدد من البرامج والأنشطة الهادفة لزيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق العالمية وبصفة خاصة لاسواق دول القارة الافريقية.

وقع البرتوكول الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري وشهاب زيدان، رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية ببنك مصر.

جاء ذلك وفق بيان وزارة التجارة والصناعة، بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعاكف المغربى نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر.

وقالت الوزيرة إن البروتوكول -والذي يستمر لمدة عام ونصف اعتباراً من أول يناير المقبل – يدعم التوجه الحالي للوزارة بزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية كما يدعم استراتيجيتها الخاصة بالتحرك نحو السوق الإفريقي.

وأشارت إلى أن البروتوكول يستهدف تطوير الميزات التنافسية لعدد من القطاعات التصديرية وتأهيل المصدرين الجدد وصغار المصنعين الى جانب تنظيم ورش عمل وجلسات توعية لرفع الوعي لدى المصدرين بالأسواق المستهدفة.

وأوضحت أنه سيتم أيضا إيفاد البعثات التجارية الترويجية وتنظيم الأسابيع التجارية والترويج لعدد من القطاعات الصناعية بالأسواق الإفريقية.

مغاوري: الاتفاق مدته عام ونصف بتمويل تقديري يصل إلى 22 مليون جنيه

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري إن دور الجهاز يتضمن تعزيز استفادة الشركات المصدرة من البرامج الخدمية والمصرفية والتمويلية التي يتيحها بنك مصر في اطار البرتوكول.

وأضاف أن ذلك سيكون بتمويل تقديري يبلغ 22 مليون جنيه بالإضافة إلى ترشيح الشركات والمصانع الراغبة في التعاون مع البنك للحصول على مزايا البروتوكول.

وأوضح أن ذلك وفقاً للخطة التى أعدتها إدارة إفريقيا بالتمثيل التجاري بهدف الوصول بحجم الصادرات إلى 30 مليار دولار خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وتابع أنه سيتم تنظيم ورش عمل للتدريب لتوعية الشركات المصدرة وبصفة خاصة صغار المصدرين بآليات التصدير ومستندات الشحن، وذلك بالتعاون مع مدربين من بنك مصر.

وأشار إلى أن ذلك إلى جانب فضلاً عن تنظيم أنشطة ترويجية تتضمن عدد 6 بعثات تجارية و5 اسابيع تجارية الى عدد من الدول الإفريقية إلى جانب تنظيم بعثات مشترين إلى مصر.

زيدان: نستهدف اتاحة كافة المنتجات المصرفية لمساعدة الشركات على زيادة الصادرات

وبدوره أكد شهاب زيدان، رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية ببنك مصر الى حرص البنك على توفير كافة المنتجات المصرفية للشركات المصدرة وتيسير حصولها على الخدمات التمويلية وغير التمويلية.

ولفت إلى أن البنك سيلتزم وفقاً للبروتوكول بإمداد التمثيل التجاري المصرى بالمعلومات والبيانات الخاصة ببرامج تمويل التجارة والترويج.

وأوضح أنه يتم توفير مدربين لعمل لقاءات وورش عمل خاصة بعمليات التجارة الدولية ومستندات الشحن والاحتياجات التمويلية للشركات وذلك لتعريفها بمبادرات البنك المركزي المصري لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى تقديم الجهاز خدمة مميزة للمصدرين لتنفيذ عملياتهم المصرفية من فروع بنك مصر المختلفة الي جانب توفير التمويل للمشروعات المقدمة في نطاق مبادرات البنك المركزي المصري المصري

وتابع إننا سيتم تقديم كافة الخدمات المصرفية المميزة للمشروعات فضلاً عن إيفاد منسقي تسويق من قبل البنك الي مقار الشركات لعرض وتسويق المنتجات المصرفية والتمويلية الخاصة بالبنك.