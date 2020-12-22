العربية لإدارة وتطوير الأصول تفاوض ركاز للاستثمار لزيادة سعر المتر المربع لأرض زفتى

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول في جلسته المنعقدة أمس على العرض الفني والمالي المقدم من من ركويزا للاستشارات المالية لإعداد دراسة تقييم أراضي الشركة.

طالع.. العربية لإدارة وتطوير الأصول: ركاز العقارية قدمت عرض شراء على أرض زفتي مقابل 1.5 مليار جنيه

وفيما يخص العرض المقدم من شركة ركاز للاستثمار العقاري السابق إرسالة بتاريخ 22 نوفمبر الماضي، لشراء أرض الشركة بمدينة زفتى، فقرر المجلس وفقاً لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للتفاوض مع المشتري على زيادة السعر المعروض للمتر المربع وكذلك طريقة السداد ومدته.

واستجابة لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية بتعيين عنصر نسائي، فقرر المجلس الموافقة على تعيين المهندسة نادية سراج بعد الحصول على رأي الهيئة بشأن عدد أعضاء المجلس، حيث أن عدد أعضاء المجلس قد وصل للحد الأقصى المسموح به طبقا للمادة 21 من النظام الأساسي للشركة.

وفيما يخص قسط أرض دسوق المستحق في 30 نوفمبر الماضي، فسدد المشتري مبلغ 8 مليون جنيه قبل ميعاده ووعد بسداد مبلغ 4 مليون جنيه خلال أسبوع من تاريخه، على أن يسدد باقي القسط وقدرة 3 مليون جنيه كحد أقصى 31 مارس القادم وذلك لظروف البناء في هذه المرحلة، وقد وافق المجلس على هذا النظام.