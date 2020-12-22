البنك الأهلي يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة البريد لصرف الحوالات الخارجية عبر مكاتبها

وقع البنك الأهلي المصري والهيئة القومية للبريد مذكرة تفاهم جديدة لاتاحة صرف الحوالات الخارجية من خلال مكاتب البريد المصري.

وصرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن هذا التعاون يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين، والذي من شأنه التيسير على المواطنين من خلال اتاحة صرف الحولات الواردة من الخارج من خلال مكاتب البريد.

ونوه أن ذلك يأتي من خلال إطلاق خدمة جديدة مشتركة بما يسهم في جذب تحويلات ومدخرات المصريين العاملين بالخارج لتتم في إطار المؤسسات المالية القومية، وذلك إيمانا بأهمية الدور المنوط بالمؤسستين العريقتين في دعم الإقتصاد القومي.

وأكد عكاشة على أن آلية عمل تلك الخدمة توفر امكانية إستقبال الحوالات الواردة من الخارج عن طريق البنك الأهلي وإتاحتها للصرف من خلال مكاتب البريد المختلفة علي مستوي الجمهورية.

وأشار أن ذلك يسهم في زيادة حصيلة العملة الأجنبية ونموها بشكلٍ مطرد خلال السنوات القادمة.

ولفت الي تضافر كافة الجهود داخل منظومة البنك كونه أكبر وأعرق مؤسسة مالية لتعزيز دوره الرائد في دعم التطور الإقتصادي الشامل الذي تشهدة مصر حاليا في كافة المجالات، وخاصة مجال الحوالات الواردة الذي يضعه البنك على رأس أولوياته ويسخر له كافة الإمكانات البشرية والتكنولوجية والفنية من أجل دعم خطط الدولة في هذا الشأن.

ومن جانبه صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن التعاون مع البنك الأهلي في اطلاق خدمة “الحوالات الدولية” يمثل نقله نوعية بتضافر الجهود الوطنية للمؤسسات القومية مثل الهيئة القومية للبريد و البنك الأهلي للتيسير على المواطنين.

ونوه أن تلك الخدمة ستمكن المصريين بالخارج من إرسال حوالاتهم الي ذويهم بحيث تقوم هيئة البريد بصرفها للمستفيدين من خلال شبكة مكاتبها المتمثلة في نحو 4000 مكتبا في شتى أنحاء الجمهورية علاوة على أكشاك البريد Posta express و التي تعمل 6 أيام في الأسبوع ولساعات عمل ممتدة.

وأشار أن ذلك يخدم قطاعا عريضا من المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية في التيسير عليهم لصرف الحوالات من أقرب مكتب بريد حيث لا يشترط مكتب محدد سواء ة وكذا الذين لا يمتلكون حسابات بنكية، هذا فضلاً عما تتيحه تلك الطريقة من سرعة في تحويل الأموال وصرفها من قبل المستفيدين.