فودافون تعرض 2.6 مليار دولار للاستحواذ على أسهم الأقلية في KDG الألمانية

عرضت مجموعة فودافون 2.1 مليار يورو (نحو 2.6 مليار دولار)، لشراء أسهم الأقلية في شركة الاتصالات الألمانية Kabel Deutschland Holding AG.

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وقالت فودافون في بيان يوم الثلاثاء نقلته بلومبرج إنها ستمنح المستثمرين المتبقين، بما في ذلك إليوت مانجمنت كورب ، 103 يورو لكل سهم.

بعد العرض ، ستمتلك فودافون ما لا يقل عن 94% من أسهم KDG القائمة.

في وقت العرض الأصلي ، تمكنت Vodafone من الاستحواذ على 77% من KDG .

ولكن، تم منع فودافون من شراء بقية الأسهم من قبل المستثمرين الحاليين.

وأصبح Elliott مؤخرًا أكبر مساهم في الشركة الألمانية ودافع عن عرض أعلى.

وأبرمت شركة فودافون اتفاقية سمحت لها بمواصلة دمج الشركتين، لكنها طلبت منها أيضًا دفع تعويضات لأصحابها الذين لم يتقدموا للبيع.

وقالت فودافون في بيان يوم الثلاثاء إنه بموجب الاتفاق ، كانت فودافون تدفع لمساهمي الأقلية 3.17 يورو للسهم سنويًا نقدًا ووافقت على شرائها بسعر 84.53 يورو للسهم، مع زيادة سعر العرض كل عام.

وقالت الشركة إن فودافون تلقت تعهدات غير قابلة للإلغاء من ثلاثة مستثمرين بحوالي 17٪ من KDG بقيمة 1.56 مليار يورو وهم: DE Shaw و Elliott و UBS O’Connor LLC.

خسر إليوت وأصحاب الأقلية الآخرون في KDG دعوى قضائية العام الماضي ، حيث زعموا أن فودافون دفعت أقل من قيمة الشركة.

وقالت شركة فودافون يوم الثلاثاء إن الثلاثة وافقوا على سحب استئنافهم وعدم اتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية ضدها.

وانخفضت أسهم فودافون بنسبة 0.8٪ لتتداول عند 121 بنسًا الساعة 8:07 صباحًا بتوقيت لندن.

ساعد الاستحواذ عام 2013 على تحول فودافون من مزود خدمة جوال خالص إلى مزود يقدم خدمات متعددة.

وقد عززت هذا المسار من خلال الاستحواذ بقيمة 18.4 مليار يورو على شركة Liberty Global Plc للكابلات في ألمانيا وأوروبا الشرقية في عام 2019.