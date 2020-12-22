وزارة قطاع الأعمال العام توقع عقد إدارة البيانات في الشركات القابضة مع فودافون وفايبر

بكر بهجت _ وقعت وزارة قطاع الأعمال العام مع شركتي فودافون وفايبر عقد توريد وتركيب النظام الخاص بإدارة البيانات في المجموعة الأولى من شركات القطاع.

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وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، خلال المؤتمر الذي يعقد الآن، إن البرنامج يستهدف تحسين وميكنة نظم العمل ، وذلك من خلال برامج تخطيط و إدارة موارد الشركات ERP في 63 شركة قابضة و تابعة.

وأضاف أن تلك الخطوة سيكون لها دور في تحقيق تحول جذري و شامل في كافة محاور التشغيل و هي المالية و المشتريات و المخازن و المبيعات و الموارد البشرية و الإنتاج.