الارشيف / مال وأعمال

وزارة قطاع الأعمال العام توقع عقد إدارة البيانات في الشركات القابضة مع فودافون وفايبر

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

بكر بهجت _ وقعت وزارة قطاع الأعمال العام مع شركتي فودافون وفايبر عقد توريد وتركيب النظام الخاص بإدارة البيانات في المجموعة الأولى من شركات القطاع.

طالع.. فودافون تعرض 2.6 مليار دولار للاستحواذ على أسهم الأقلية في KDG الألمانية

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، خلال المؤتمر الذي يعقد الآن، إن البرنامج يستهدف تحسين وميكنة نظم العمل ، وذلك من خلال برامج تخطيط و إدارة موارد الشركات ERP في 63 شركة قابضة و تابعة.

وأضاف أن تلك الخطوة سيكون لها دور في تحقيق تحول جذري و شامل في كافة محاور التشغيل و هي المالية و المشتريات و المخازن و المبيعات و الموارد البشرية و الإنتاج.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة قطاع الأعمال العام توقع عقد إدارة البيانات في الشركات القابضة مع فودافون وفايبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا