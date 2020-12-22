مخاوف التباطؤ العالمي تزيد شكوك الأسواق الناشئة حول تدفق تحويلات المغتربين

ـ شكلت التحويلات المالية الأكبر من المتوقع من المهاجرين في الخارج دافعا للعديد من الاقتصادات خلال أزمة فيروس كورونا، لكن التوقعات لمثل هذه التدفقات لا تزال محفوفة بالشكوك حتى مع طرح اللقاحات.

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والمكسيك والسلفادور وكينيا وباكستان وبنغلاديش والفلبين وسريلانكا من بين الدول التي تمتعت بتدفقات متجددة في الأشهر الأخيرة، مما ساعدها على تضييق فجوات الحساب الجاري واستقرار العملات وسداد أي مدفوعات ديون خارجية.

وقادت هذه البلدان انتعاشًا مفاجئًا في التحويلات في النصف الثاني من عام 2020 ، حيث ثبت أن تباطؤ التدفقات وسط الوباء كان أقل حدة مما كان متوقعًا في البداية.

لقد خفف المهاجرون من الضربة الاقتصادية للوباء ، وقاموا بسحب المدخرات لمساعدة العائلات في الوطن وإرسال المزيد من الأموال عبر القنوات الرسمية وليس بشكل شخصي ، مع الاستفادة من الوصول إلى دعم الدولة ، بما في ذلك المساعدات النقدية ، في البلدان المضيفة مثل الولايات المتحدة.

ورغم أن التطعيمات يجب أن تساعد النشاط الاقتصادي على العودة لطبيعته ، إلا أن خطر زيادة فقدان الوظائف مع تراجع الدعم الحكومي يعني أن مثل هذه التدفقات، وهي مصدر لإيرادات العملات الأجنبية والناتج المحلي الإجمالي للعديد من البلدان الناشئة ، وقد تتعثر في عام 2021.

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تصل البطالة في دول مجموعة العشرين الثرية ، التي تضم نسبة كبيرة من المهاجرين ، إلى 10٪ بحلول نهاية عام 2020 وأن تظل أعلى من المستويات في نهاية عام 2019 العام المقبل.

قال إمري أكاكماك ، مدير المحفظة في إيست كابيتال ، المتخصص في الأسواق الناشئة والحدوديةن أن بلدان مثل باكستان وبنغلاديش والفلبين ، التي تتلقى حوالي 9٪ أو 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي من التحويلات ، لديها فرصة سانحة لاستثمار هذه التدفقات في المجالات الإنتاجية للاقتصاد للمساعدة في تعافيها لأن هذه النافذة قد تغلق في وقت ما ، فيفقد الناس وظائفهم أو يقررون العودة إلى بلدانهم الأصلية.

وقد ساعدت التدفقات القياسية إلى باكستان على تراكم فائض في الحساب الجاري بقيمة 1.2 مليار دولار في الوقت الذي تسدد فيه قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار إلى المملكة العربية السعودية.

قال باتريك كوران الخبير الاقتصادي في تيليمر ، إن التحويلات القوية والواردات الضعيفة يجب أن تساعد سريلانكا على خدمة استحقاق سندات اليوروبوند في يوليو.

في ظل ارتفاع الديون وانهيار عائدات السياحة ، تم تقييم الدولة الجزيرة في خطر متزايد من التخلف عن السداد من قبل وكالات التصنيف.

ساعد انخفاض قيمة العملة في المكسيك على وضع البلاد على المسار الصحيح لتحقيق أكبر فائض في الحساب الجاري منذ أكثر من 30 عامًا ، حسب تقديرات جولدمان ساكس.

راجع البنك الدولي في أكتوبر انخفاضه المقدر لعام 2020 في التدفقات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى 7٪ من 19.7٪ سابقًا ، لكنه توقع انخفاضًا آخر بنسبة 7.5٪ العام المقبل.

ويعتبر هذا التباطؤ أعمق وأطول مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية ، عندما تقلصت التدفقات بنسبة 4.9٪ في عام 2009 ، قبل أن تنتعش بنسبة 11.8٪ بعد عام.

لأول مرة في التاريخ الحديث ، من المتوقع أن ينخفض عدد المهاجرين الدوليين في عام 2020. ويواجه الباقون في البلدان المضيفة مستقبلًا غير مؤكد.

في الولايات المتحدة ، وعلى عكس اتجاهات ما قبل الوباء ، أصبح معدل البطالة للمهاجرين الآن أعلى بمقدار نقطتين مئويتين من معدل السكان الأصليين ، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

قال فاروق سوسة ، كبير الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس، أنه يتوقع انتعاشًا قويًا في النمو العالمي مع بدء التطعيم ويجب أن يدعم هذا التحويلات العالمية.

أضاف: “من ناحية أخرى ، نعتقد أنه كان هناك عدد من العوامل غير المتكررة التي أعاقت التحويلات هذا العام ، وقد لا تدخل حيز التنفيذ في العام المقبل”.

قال سوسة إن منطقة الخليج ، التي تمثل حوالي 40% من إجمالي التحويلات الخارجية ، قد تشهد دفعة لاستبدال العمال الأجانب بسكان محليين في عام 2021.