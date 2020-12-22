البورصة المصرية تمتص صدمة تحور كورونا وتصعد 0.33% بدعم العرب والأجانب

رنا ممدوح _ امتصت البورصة المصرية صدمة تحور كورونا، ليرتفع المؤشر الرئيسي في الساعة الأولى من التداول بنسبة 0.33%، ليتداول عند مستوى 10616 نقطة، وذلك بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.20% ليتداول عند مستوى 59.99 جنيه.

في حين تراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.43%، و 0.88% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورة مبلغ 234.159 مليون جنيه على 145 شركة من خلال 5.859 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ استكمال عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة هايدلبرج سيمنت فرانس اس ايه اس على أسهم شركة السويس للأسمنت المصدرة وذلك لعدد 12.367 مليون سهم بقيمة إجمالية 92.755 مليون جنيه.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 61 شركة مقابل ارتفاع 19 في حين لم تتغير أسعار 65.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 93.114 مليون جنيه، منها 84.301 مليون جنيه للمؤسسات، و8.813 مليون جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 87.845 مليون جنيه، منها 87.832 مليون جنيه للمؤسسات، و12.850 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بمبلغ 5.268 مليون جنيه، منها 4.086 مليون جنيه للأفراد، و1.182 مليون جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم مجموعة عامر القابضة – عامر جروب قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.1%، تلاه سهم جي بي أوتو بنسبة 4.93%، ثم سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 4.24%.

في حين تصدر سهم أودن للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 10%، تلاه سهم المنصورة للدواجن بنسبة 9.97%، ثم سهم الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 9.9%.