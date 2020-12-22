صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعلن تعيينات جديدة في الإدارة التنفيذية

وكالات _ أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، تعيينات في فريق الإدارة التنفيذي ضمن مسيرته التوسعية، وشملت التعيينات:

– تعيين يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، رئيساً جديداً للإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية.

– انتقال راشد بن إبراهيم شريف، ليشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للكيان المندمج للأهلي كابيتال وسامبا كابيتال، إحدى شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة الاستراتيجية .

– تعيين رانيا محمود نشار مستشارا لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان.

– تعيين فهد السيف، رئيساً جديداً للإدارة العامة لتمويل الشركات.

– تعيين علي رضا زعيمي مستشارا لمعالي الأستاذ ياسر الرميان.

– تكليف مدير إدارة أصحاب المصلحة، الأستاذ سعد الكرود، بمنصب كبير الإداريين.

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وقال الصندوق في بيان صحفي تحصلت “أرقام” على نسخة منه إن التعيينات الجديدة تهدف لدعم وتنفيذ استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الطموحة من خلال تعزيز خبرات فريقه التنفيذي.

وأشار إلى أن رانيا نشار، ستشغل منصب مستشار لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان كعضو جديد في الصندوق، بخبرة تفوق 20 عاماً في القطاع المصرفي والحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام.

وتعتبر رانيا أول سعودية تشغل منصب تنفيذي لمجموعة مصرفية حيث عينت رئيسا تنفيذيا لمجموعة سامبا المالية، بعد تدرجها في عدة مناصب خلال مسيرتها. ورانيا عضوة مجالس إدارة عدة منها السوق المالية السعودية (تداول).

وينضم فهد السيف إلى فريق الإدارة التنفيذي في صندوق الاستثمارات العامة بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، ومستشار وزير المالية، وبخبرة تزيد على 20 عاماً في الاستثمار وتقديم الخدمات المالية للشركات.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة فريقا إداريا تنفيذيا يتمتع بخبرة واسعة في مجالات مختلفة، ومع النمو لأنشطة الصندوق الاستثمارية المتنوعة محلياً ودولياً، سيدعم تعزيز هذه الخبرات جهود تحقيق مستهدفات الصندوق الطموحة.

وعلق محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان بقوله: “أرحب برانيا نشار وفهد السيف في صندوق الاستثمارات العامة، ستضيف خبرتهما المالية والمصرفية الكبيرة لهذا المنصب الاستراتيجي، والتي ستسهم في تسريع وتيرة نمو الصندوق بحسب مستهدفاته الطموحة”.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها تأثيراً في العالم، كما أنه المحرك الرئيسي لدفع التحول الاقتصادي في المملكة كجزء من رؤية المملكة 2030.

وكان عدد موظفي صندوق الاستثمارات العامة قد تجاوز الأسبوع الفائت الـ 1000 موظف، مع استمرار استراتيجيته التوسعية بعد أن كان عدد موظفي الصندوق حوالي 40 موظفا في عام 2016.

كما نمت أصول الصندوق إلى أكثر من 1.3 تريليون ريال، واستثمر ما مجموعه 311 مليار ريال في الاقتصاد السعودي في السنوات الأربع الماضية، بينما ساهم في خلق أكثر من 190 ألف فرصة عمل جديدة في المملكة.

وحسب البيانات المتوفرة في “أرقام” أعلنت مجموعة سامبا المالية قبول مجلس إدارتها بتاريخ أمس الإثنين استقالة رانيا محمود نشار من منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك اعتباراً من تاريخ 31 يناير 2021، بسبب قبولها عرضاً وظيفياً آخر.