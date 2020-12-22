هشام توفيق: 50 مليون دولار تكلفة تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد في 63 شركة قابضة

بكر بهجت _ قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إن الاختيار وقع على التحالف المكون من شركتي فايبر مصر للأنظمة و ڤودافون مصر، ضمن المرحلة الثالثة فى التحول الرقمي وهى مركز البيانات “الداتا سنتر”.

طالع.. وزارة قطاع الأعمال العام توقع عقد إدارة البيانات في الشركات القابضة مع فودافون وفايبر

وأضاف أن ذلك لتشغيل 15 شركة كمرحلة اولى، والذى تم تصميمه لضمان تامين المعلومات باعلى نظم الأمن السيبراني وأيضا أحدث تكنولوجيا الاتصالات.

وقع العقد المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مفوضا من الشركات القابضة الخاضعة لإشراف وزارة قطاع الأعمال العام.

ومن الشركتين وقع كلا من المهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “بنية”، والمهندس محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة “فودافون مصر”.

وتابع الوزير أن شركة “فايبر مصر للأنظمة” ستقوم بأعمال الدعم الفني وشركة”فودافون مصر” بإدارة واستضافة المنظومة بمركز البيانات الخاص بها عن طريق سحابة الكترونية مؤمنة ومغلقة وخاصة بقطاع الاعمال.

وأوضح توفيق أن توقيع هذا العقد يدعم بقوة خطوات تطوير و ميكنة نظم العمل في الشركات القابضة والتابعة في إطار مشروع الوزارة للتحول الرقمي.

ولفت إلى أن هذه الخدمات ستتيح تطورا في أداء شركات قطاع الأعمال وسرعة في إنجاز المهام مع وجود دعم فني على مدار 24 ساعة لكافة تطبيقات تخطيط و إدارة موارد الشركات.

وأكد توفيق أن التحول الرقمي للوزارة يسير علي خطي ثابتة نحو تقديم خدمات مميكنة و تخطيط وادارة موارد الشركات في مشروع يعد الأكبر في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أنه سيتم تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP في 63 شركة قابضة وتابعة باستثمارات تبلغ 50 مليون دولار للرخص.

وأشار إلى أن المشروع يشمل 6 عناصر رئيسية هي الإنتاج، والمبيعات، والمشتريات، والموارد البشرية، والمخازن، والمالية.

وأشار الوزير إلى أن العقد يدشن مركزا لاستضافة بيانات شركات وزارة قطاع الأعمال العام على شبكة حوسبة سحابية خاصة مؤمنة لاستضافة التطبيقات التكنولوجية للشركات لخدمة 2500 مستخدم.

وقال توفيق، إنه من المخطط بدء استخدامه أول العام المقبل، فضلا عن تجهيز وتطوير البنية التحتية للشركات لاستخدام نظم تخطيط موارد المؤسسات متزامنا مع تنفيذ النظم في الشركات، وكذلك تزويد المستخدمين بأجهزة حاسب الي جديدة ومؤمنة.

من جانبه، أكد المهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “بنية”، أهمية هذا العقد، لتحقيق أهداف خطط التحول الرقمي لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والتعليمية ومؤسسات الأعمال والقطاع الخاص بمصر.

وقال: “بموجب الاتفاقية سنقوم بتقديم حلول وخدمات الحوسبة السحابية للمساهمة في توفير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشركات وزارة قطاع الأعمال العام”.

وأوضح أن ذلك سيمكن الشركات من استغلال التكنولوجيا الذكية فى تقديم خدمات المعلومات.

وصرح محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر بأن الشركة ستعمل على دعم وتطوير خطة وزارة قطاع الأعمال لشركاتها وتقديم خدمات الحوسبة السحابية المجهزة بأحدث التكنولوجيات اللازمة المبنية وفقا لأحدث التكنولوجيا من شركاءنا في المشروع.

وبدأت الوزارة مطلع العام الجاري في تطبيق مشروع التحول الرقمي لشركاتها التابعة من خلال أكثر من 20 تعاقدًا مع شركات عالمية ومحلية.

وشملت التعاقدات كلا من مايكروسوفت وساب وفايبر مصر ووادي النيل وآتوس، بعد اختيار تطبيقات نظم تخطيط موارد المؤسسات المزمع تطبيقها.

وأجرت الوزارة مناقصة تفصيلية باحتياجات الشركات المختلفة لاختيار أفضل التطبيقات المناسبة مع الزام الشركات المنتجة للتطبيقات بتقديم وتطبيق افضل الممارسات العالمية التي تم تطبيقها في مجال عمل شركات قطاع الأعمال العام.