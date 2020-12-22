أوجور شاهين: لقاح بيونتك فايزر فعال ضد سلالة كورونا الجديدة لكننا نحتاج للتأكد فقط

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قال أوجور شاهين الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الألمانية بيونتك BioNTech اليوم الثلاثاء، إن لقاح فيروس كورونا الخاص بها يعمل ضد السلالة الجديدة التي ظهرت في المملكة المتحدة.
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لكنه أشار إلى وجود حاجة لمزيد من الدراسات للتأكد تمامًا، وفقا لما نقلته بلومبرج.
وأثارت السلالة الجديدة من كورونا قلقًا في جميع أنحاء العالم بسبب علامات على أنها قد تنتشر بسهولة أكبر.
وعلى الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أن السلالة الجديدة أكثر خطورة، إلا أن العديد من البلدان في أوروبا وخارجها فرضت قيودًا على السفر من المملكة المتحدة.
وقال أوجور شاهين في مؤتمر صحفي في اليوم التالي للموافقة على استخدام اللقاح في الاتحاد الأوروبي: “لا نعرف في الوقت الحالي ما إذا كان لقاحنا قادرًا أيضًا على توفير الحماية ضد السلالة الجديدة”.
أضاف شاهين: “ولكن علميًا ، من المرجح جدًا أن الاستجابة المناعية لهذا اللقاح يمكنها أيضًا التعامل مع المتغيرات الفيروسية الجديدة.”
قال شاهين إن البروتينات الموجودة في السلالة الجديدة مماثلة بنسبة 99٪ لتلك الموجودة في السلالات السائدة، وبالتالي فإن BioNTech لديها “ثقة علمية” في أن لقاحها سيكون فعالًا.
وقال “لكننا سنعرف ذلك فقط إذا تم إجراء التجربة وسنحتاج إلى حوالي أسبوعين من الآن للحصول على البيانات”. “احتمالية نجاح لقاحنا … مرتفعة نسبيًا”.
قال أوجور إنه في حالة الحاجة إلى تعديل اللقاح وفقًا للمتغير الجديد ، يمكن للشركة القيام بذلك في غضون 6 أسابيع تقريبًا ، على الرغم من أنه قد يتعين على المنظمين الموافقة على التغييرات قبل الاستخدام.
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ولقاح BioNTech ، الذي تم تطويره مع شركة الأدوية الأمريكية Pfizer ، مرخص للاستخدام في أكثر من 45 دولة بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
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