هشام توفيق يرجح صدور النسخة النهائية من لائحة الموارد البشرية خلال فبراير المقبل

بكر بهجت _ قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه من المتوقع أن يتم إصدار لائحة الموارد البشرية الجديدة وطرحها على الجمعيات العمومية للشركات القابضة خلال شهر فبراير المقبل.

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جاء ذلك في تصريحات الوزير للصحفيين على هامش توقيع عقد استضافة البيانات والحوسبة السحابية للشركات التابعة مع شركتي فايبر مصر وفودافون مصر.

وأضاف الوزير، أنه تم رفع المسودة الثانية من اللائحة إلى الجهات الرقابية والرئاسة ورئيس الوزراء.

وتابع توفيق أنه سيتم دعوة الشركات والنقابات العامة خلال الفترة المقبلة، وفقا لما نص عليه قانون شركات الأعمال العام، لأخذ الرأي النهائي بها، ليتم تقييمها قبل عملية إصدار اللائحة بشكل نهائي خلال الربع الأول من 2021.

ولفت إلى أنه تم عند إعداد المسودة الثانية للائحة الأخذ بكثير من الملاحظات التي تلقتها الوزارة من نحو 105 جهة.