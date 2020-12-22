هشام توفيق: شركات قطاع الأعمال ستدفع 4 ملايين دولار سنويا لمركزي استضافة البيانات

بكر بهجت _ كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن تكلفة تدشين مركزين لاستضافة البيانات والحوسبة السحابية للشركات التابعة يصل لنحو 20 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

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جاء ذلك في تصريحات الوزير للصحفيين على هامش الاتفاق مع شركتي فودافون وفايبر مصر على إقامة المركزين.

وقال الوزير إن التكلفة السنوية تصل لنحو 4 ملايين دولار، سيتم توفيرها من خلال الشركات.

وأوضح أنه سيتم تدشين مركزا لاستضافة بيانات شركات وزارة قطاع الأعمال العام على شبكة حوسبة سحابية خاصة مؤمنة لاستضافة التطبيقات التكنولوجية للشركات لخدمة 2500 مستخدم.

وتابع، أنه سيتم إنشاء المركز الأول بالتعاون مع شركتي فودافون مصر وفايبر مصر وذلك لنحو 15 شركة تابعة كمرحلة أولى.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضا تجهيز وتطوير البنية التحتية للشركات لاستخدام نظم تخطيط موارد المؤسسات متزامنا مع تنفيذ النظم في الشركات.

وقال إنه سيتم تزويد المستخدمين بأجهزة حاسب الي جديدة ومؤمنة، منوها بانه من المستهدف الانتهاء من المرحلة الاولى خلال شهر فبراير او مارس المقبلين.

وذكر توفيق أنه عند قرب الانتهاء من تطوير كل الشركات المستهدف استغراقه عام، سوف يتم البدء في تدشين المركز الثاني.

ونوه إلى أن الشركات سوف تتحمل تكلفة تلك الاستضافة في ظل أن تلك المراكز سوف توفر عليها الملايين لاتخاذ القرار السليم.

وتابع أن ذلك يدعم بقوة خطوات تطوير و ميكنة نظم العمل في الشركات القابضة والتابعة في إطار مشروع الوزارة للتحول الرقمي.

وأوضح توفيق أن تلك الخدمات ستتيح تطورا في أداء شركات قطاع الأعمال وسرعة في إنجاز المهام مع وجود دعم فني على مدار 24 ساعة لكافة تطبيقات تخطيط و إدارة موارد الشركات.