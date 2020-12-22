مال وأعمال

ألمانيا تمدد حظر دخول القادمين من بريطانيا وجنوب إفريقيا

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العربية نت _ أفادت وثيقة أن ألمانيا فرضت حظر سفر على القادمين من بريطانيا وأيرلندا الشمالية وجنوب أفريقيا سيظل ساريا حتى 6 يناير.

طالع.. ألمانيا تعلق رحلاتها الجوية مع بريطانيا بعد انتشار سلالة جديدة من كورونا

وأضافت الوثيقة أنه يُحظر على السكك الحديدية والحافلات وشركات الشحن والطيران الجوي نقل المسافرين من هذه الجهات إلى ألمانيا.

وتابعت أنه يمكن للمواطنين الألمان والمقيمين في البلاد العودة لديارهم اعتبارا من الأول من يناير لكن أي رحلات طيران يجب أن تحصل على موافقة السلطات.

وأمس، حظرت عشرات الدول السفر عبر الرحلات الجوية، ورحلات القطارات إلى المملكة المتحدة، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا يعتقد أنها أشد عدوى بنسبة 70%.

وعلى مستوى الدول العربية، علقت السعودية مختلف رحلات السفر جوا وبرا لمدة أسبوع، فيما علقت الكويت رحلات الطيران التجاري، وأغلقت المنافذ البرية والبحرية احترازيا.

من جانبها، علقت روسيا الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا لمدة أسبوع، كما فرضت سويسرا حجرا صحيا على القادمين من بريطانيا وجنوب إفريقيا، فيما أعلنت كل من هونغ كونغ والهند حظر الرحلات من بريطانيا.

واستبعد خبير الطيران الكابتن باسل عبيدات في مقابلة مع “العربية”، استمرار الإغلاقات الحالية في المطارات كما حصل في شهر مارس الماضي، بسبب أن العالم أصبح أكثر جاهزية لمواجهة أي تحول بالجائحة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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