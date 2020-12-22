مكاسب البورصة تصعد إلى 0.64% بمنتصف التعاملات بدعم من مشتريات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ ارتفعت مكاسب مؤشر البورصة الرئيسي في منتصف تعاملات اليوم، محققاً صعوداً بنسبة 0.64%، ليتداول عند مستوى 10649 نقطة، بدعم من مشتريات العرب والأجانب.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 0.28%، ليتداول عند مستوى 59.94 جنيه.

في حين تراجع مؤشر EGX70 متساويا الأوزان بنسبة 0.34%، بينما صعد EGX100 بنسبة 0.05%.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 670.026 مليون جنيه، على 171 شركة من خلال 22.882 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ استكمال عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة هايدلبرج سيمنت فرانس اس ايه اس على أسهم شركة السويس للأسمنت المصدرة وذلك لعدد 12.367 مليون سهم بقيمة إجمالية 92.755 مليون جنيه.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 70 شركة مقابل ارتفاع 56 في حين لم تتغير أسعار 45.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بمبلغ 79.391 مليون جنيه، منها 64.292 مليون جنيه للمؤسسات، و15.099 مليون جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 71.727 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بمبلغ 72.961 مليون جنيه، مقابل 1.234 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بمبلغ 7.664 مليون جنيه، منها 5.577 مليون جنيه للمؤسسات، و2.087 مليون جنيه للأفراد.

وتصدر سهم مجموعة عامر القابضة – عامر جروب قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 8.37%، تلاه سهم بنك قطر الوطني الأهلى بنسبة 7.75%، ثم سهم مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب بنسبة 7.62%.

في حين تصدر سهم العربية للمحابس قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.89%، تلاه سهم الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 9.76%، ثم سهم اودن للاستثمارات المالية بنسبة 9.7%.