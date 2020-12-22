رئيس البورصة يحاضر سفراء المستقبل للترويج لسوق المال خارجيا

رنا ممدوح _ القى الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، محاضرة تعريفية حول دور البورصة في الاقتصاد، لتعظيم الاستفادة من قدرات وزارة الخارجية من خلال سفارتنا بالخارج في الترويج لسوق الأوراق المالية خارجيا لجذب مزيد من الاستثمارات.

جاء ذلك استكمالا لحرص إدارة البورصة المصرية على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة وخاصة وزارة الخارجية من خلال معهد الدراسات الدبلوماسية.

وبحسب بيان صادر عن البورصة، فتأتي هذه الخطوة في ضوء إيلاء إدارة البورصة عناية شديدة لعملية الترويج والتوعية داخليا وخاًجيا لزيادة الاستثمارات وتعبئة المزيد من المدخرات من خلال سوق الأوراق المالية، حيث ألقى الدكتور محمد فريد عديد من المحاضرات لعدد من دفعات وزارة الخارجية.

وخلال اللقاء الذي شهد تفاعل من قبل سفراء المستقبل، استعرض الدكتور فريد أهم محطات ومستهدفات البرنامج الوطني لإصلاح الاقتصاد المصري، والذي بدأ منذ عام 2016 الماضي.

وبحسب فريد،” مصر لديها قصة إصلاح اقتصادي شاملة تضمنت سياسات مالية لضبط العجز في الموازنة وسياسات نقدية اسهمت بشكل كبير في تحقيق استقرار في سعر صرف الجنيه وكذا تشريعية تضمنت استصدار عدة قوانين لتحسين بيئة الاعمال، وما تبعها من سياسات هيكلية لتطوير وتاهيل كافة قطاعات النشاط الاقتصادي”.

وسلط فريد الضوء عَلى موقع ودور البورصة في منظومة الاقتصاد المصري، حيث أوضح أن البورصات لاعب رئيسي في توفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية المختلفة لتمويل توسعاتها وزيادة معدلات التشغيل، وكذا منصة تداول تسمح للمتعاملين بالاستثمار في اسهم الشركات المقيدة بشكل كفء وشفاف وسعر يحدد على اساس العرض والطلب.

وعقب الاجتماع دار نقاش بين الدكتور فريد وعدد من سفراء المستقبل، حول كيفية تعزيز التعاون والتنسيق ووضع اليات تضمن فاعلية الترويج خارجيا لسوق الأوراق المالية المصري.