الاتحاد الأوروبي يتسلم 12.5 مليون جرعة من لقاح بيونتك فايزر بنهاية العام

وكالات _ قالت شركة بيونتك الألمانية إنها وشركة فايزر الأمريكية ستوردان 12.5 مليون جرعة من لقاحهما للوقاية من مرض Covid-19 إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام.

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وقال المدير التجاري لـ BioNTech، شون ماريت إن ذلك أكثر من نصف الكمية المتوقع تسليمها للولايات المتحدة بحلول نهاية العام وتبلغ 20 مليون جرعة.

ويُعطى اللقاح على جرعتين بفارق ثلاثة أسابيع بينهما مما يعني أن هذه الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي ستكفي لتطعيم 6.25 مليون شخص وتستعد الشركتان لتسليم الشحنة الأولى بعد الحصول على موافقة الجهة التنظيمية أمس الاثنين.

وقال ماريت إنه سيتم في غضون 5 أيام تسليم الجرعات للدول التي تطلبها من دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.