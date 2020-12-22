فايزر وموديرنا تختبران لقاحيهما على السلالة الجديدة لفيروس كورونا

وكالات _ ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شركتي فايزر وموديرنا تختبران لقاحيهما للوقاية من مرض Covid-19 على سلالة فيروس كورونا الجديدة سريعة الانتشار والتي ظهرت في بريطانيا.

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وتوقعت Moderna أن يوفر لقاحها حصانة من السلالة الجديدة وستجري المزيد من الاختبارات في الأسابيع المقبلة لتأكيد ذلك.

وقالت فايزر إنها “تستنبط بيانات” عن كيف لعينات دم من أشخاص جرى تطعيمهم بلقاحها “أن تتمكن من تحييد السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا”.

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وقال العلماء إنه ليس هناك دليل على أن اللقاح المستخدم حاليا في بريطانيا والذي أنتجته شركتا فايزر وبيونتك واللقاحات الأخرى التي يجري تطويرها لن تحمي من السلالة الجديدة للفيروس.