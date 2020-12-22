بيت التأمين المصري السعودي تستحوذ على 9.3% من المجموعة المصرية العقارية مقابل 33.6 مليون جنيه

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رنا ممدوح _ استحوذت شركة بيت التأمين المصري السعودي، على حصة بنسبة 9.325% من رأسمال المجموعة المصرية العقارية.
طالع.. البنك الأهلي المصري يقلص حصته في المجموعة المصرية العقارية إلى 31.59%
وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن بيت التأمين المصري السعودي قام بشراء عدد 3.730 مليون سهم من أسهم المجموعة المصرية العقارية بقيمة إجمالية 33.552 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر الشراء 8.99 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
الجدير بالذكر أن البنك الأهلى المصري يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية المجموعة المصرية العقارية بنسبة 33.95%، يليه على محمود محجوب بنسبة 13.1681%، ثم محمد عبد الناصر محمود بنسبة 9.2965% ، وبيت التأمين المصري السعودي بنسبة 9.325%.
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