مصر إيطاليا تحقق مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه خلال 2020

بكر بهحت _ حققت شركة مصر إيطاليا العقارية مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه خلال 2020، كما انتهت من تسليم 5 مشروعات متنوعة في عدة مناطق.

وقال محمد هاني العسال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، في بيان، إن الشركة ركزت على خطط تسويق وآليات تنفيذ متطورة مكنتها من التعامل مع ظروف السوق العقاري.

وتوقع العسال أن يشهد السوق العقاري خلال الفترة القادمة طفرة كبرى فى ظل تفاؤل المؤسسات المالية الدولية بمستوى تحسن الوضع الاقتصادي المصري.

وأوضح أن الشركة نجحت فى أن تصبح أول مطور عقارى من القطاع الخاص يبدأ التسليم في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع أن الشركة بدأت في تسليم المرحلة الأولى من مشروع البوسكو في العام الجاري، بدلًا من عام 2021.

وأشار إلى أن إجمالى استثمارات المشروع تبلغ 16 مليار جنيه على مساحة أرض 207 افدنة تحتوى على 5100 وحدة تضم فيلات، وتوين هاوس وتاون هاوس، وشقق.

تسليم مشروع فينشي خلال عام 2022 باستثمارات 8 مليارات جنيه

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى والمبانى، لنحو 300 فيلا و2500 شقة، كما ستسلم مصر ايطاليا مشروعها الثانى بالعاصمة فينشى في 2022 بإجمالى استثمارات 8 مليار جنيه ويضم 600 فيلا و1500 وحدة سكنية بجانب وحدات فندقية..

ولفت إلى أن الشركة سلمت 20 مبنى من أصل 42 فى مشروعها الإدارى كايرو بزنس بارك، والمقام على مساحة 78000 متر مربع باستثمارات قدرها 500 مليون جنيه.

وتابع أن مصر إيطاليا أطلقت مرحلة جديدة “ألور” والتي حققت مبيعات قياسية بقيمة 200 مليون جنيه خلال يومين فقط من طرحه.

وأشار إلى أن تلك المرحلة تضم مجموعة مكاتب صغيرة على مساحات مختلفة، ويأتي ذلك في اطار زيادة الطلب على المساحات الصغيرة المتنوعة.

وفى القاهرة الجديدة تم تسليم 20 وحدة من مشروع لانوفا فيستا، بالإضافة إلى إطلاق الشركة مرحلة جديد فى مشروع البوسكو سيتي، في مدينة مستقبل سيتي، والذى تقدم من خلاله الشركة مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية.

الشركة افتتحت أول مشروع تجاري عل مساحة 22 ألف متر مربع

وقال العسال إن الشركة افتتحت أول مشروع تجاري مول جاردن 8 ، بإجمالى استثمارات تبلغ 500 مليون جنية على مساحة 22 ألف متر مربع، مشيرا إلى أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه في 2020.

وتابع أن الشركة سلمت المرحلة الأولى من مشروع كاى سخنة في الربع الأخير من 2020، والذى يشمل 330 وحدة من فيلات وشاليهات على مساحة أرض تمتد إلى 35 فدان بإجمالى استثمارات 2.4 مليار جنيه، مع فندق تحت ادارة هيلتون العالمية من المقرر افتتاحه بحلول عام 2024 ويضم 200 غرفة.

وأشار إلى أن مصر إيطاليا وقعت عقد قرض مع “البنك الأهلي المصري” كوكيل ومرتب رئيسي أول للقرض و”البنك المصري الخليجي” و”بنك الاستثمار العربي” بصفتهم أيضآ مرتبين رئيسيين.

وأوضح أنه تم أيضا توقيع عقد قرض مشترك متوسط الأجل قيمته 650 مليون جنيه وذلك لضخ استثمارات في مشروعها التجاري كايرو بزنس بارك لتسليم جميع الوحدات في وقتها.