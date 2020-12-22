بلدريا توقع مع شنايدر وأساس وسبيس عقود تنفيذ مشروع باراجون بالعاصمة الإدارية

بكر بهجت _ أعلنت شركة بلدريا للتطوير العقاري عن توقيع عقود تنفيذ مشروعها “باراجون” بالعاصمة الإدارية الجديدة مع كلا من شنايدر إلكتريك، ومكتب سبيس، وشركة أساس للمقاولات العامة.

وقال بيان للشركة، إن شنايدر إلكتريك ستتولى تقديم حلول إدارة المباني الذكية، ومكتب سبيس سيكون الاستشاري العام للاشراف علي تنفيذ للمشروع، وشركة أساس ستتولى الغنشاءات والتشطيبات.

ويقام مشروع باراجون، باستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه، وهو مبنى إداري ذكي مقام على مساحة 4300 متر مربع.

وتصل المساحة البنائية بالمشروع إلى 23000 متر مربع، وهو يتكون من 2 بدروم وأرضي و7 طوابق، ومن المخطط أن يكتمل تنفيذ المشروع بنهاية 2022.

تم توقيع الاتفاق بحضور المهندس محمد بدير رئيس مجلس إدارة شركة بلدريا، والمهندس زياد الحارس، العضو المنتدب للشركة، والمهندس فؤاد زايد نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال شرق افريقيا والمشرق العربي لقطاع الطاقة الرقمية.

كما حضر التوقيع الدكتور الخيام مدحت درة –نائب رئيس مكتب سبيس للاستشارات، والمهندس إسلام أنسي المدير العام لشركة أساس للمقاولات.

وأكد المهندس محمد بدير أن شركة بلدريا للتطوير العقاري أن تلك الخطوة تأتي لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع والتزاما من الشركة بتقديم مبنى إداري ذكي يخدم السوق المحلية.

وقال المهندس زياد الحارس، العضو المنتدب لشركة بلدريا للتطوير العقاري، إن الشركة بدأت في شهر أكتوبر الماضي بتنفيذ الأعمال بالهيكل الخرساني إلى جانب بيع اكثر من 55% من إجمالي وحدات المشروع.

من جانبه، أكد المهندس فؤاد زايد – نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي لقطاع الطاقة الرقمية، أن الشركة تعمل على توفير حلول رقمية للطاقة والأنظمة بهدف تحقيق الكفاءة والاستدامة.

وتابع أن ذلك يتوافق مع رؤية بلدريا وخطتها لتقديم أول مبنى إداري ذكي من نوعه في السوق المصرية.