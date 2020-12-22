ماجد الفطيم تتعاون مع ڤاليو لتقدم خدمات التقسيط لعملائها بمصر

دوت الخليج – أعلنت شركة “ماجد الفطيم”، المتخصصة في تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه، عن توقيع اتفاقية تعاون مع “ڤاليو” المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وحلول التسوّق بالتقسيط، وذلك لتوفير خدمات حصرية للمتسوّقين باستخدام تطبيق “ڤاليو”.

وأوضحت الشركة في بيان، أن تطبيق “ڤاليو” يقدم للمستخدمين منصة متكاملة للتسوّق من أكثر من 3000 محل تجاري ومقدمي الخدمات ومواقع التجارة الإلكترونية لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المقدمة من الأزياء والأثاث والأجهزة الكهربائية والرعاية الصحية والسفر.

وأضافت أن التطبيق يمكن للعملاء القيام من عمليات الشراء من مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم المحددة في الأوقات المناسبة لهم عن طريق تحميل التطبيق، ثم تسجيل الدخول وتفعيل الحساب عند أقرب كشك “ڤاليو”.

وأشارت إلى أن التطبيق يتيح برامج تقسيط تصل قيمتها إلى 150 ألف جنيه، يمكن للعملاء التسوّق من العلامات التجارية المتوفرة وتحديد خطة دفع من اختيارهم تتراوح مدتها من بين 6 أشهر إلى 60 شهرًا.

وقال فيليب إيفانز، العضو المنتدب لمراكز التسوّق في المنطقة الغربية لدى “ماجد الفطيم”، إن المجموعة تلتزم بتوفير طرق مبتكرة تخلق تجارب تسوّق محسنة للعملاء.

وأضاف إيفانز، أن الشراكة الجديدة ستسهل عملية الدفع عبر تطبيق فاليو، مما يسمح للمتسوّقين بإدارة مدفوعاتهم بكفاءة أكثر وفي الأوقات التي تناسبهم.

وتابع إيفانز: “نضع أهمية تجربة العملاء على رأس اولوياتنا في عملية اتخاذ القرارات، وذلك يتضح مع إطلاق منصة الخدمات متعددة القنوات التي تهدف إلى تلبية مطالب الجمهور المتزايدة للخدمات عبر الإنترنت”.

وأكد العضو المنتدب لمراكز التسوق في المنطقة الغربية لدى “ماجد الفطيم”، على التزام الشركة قبل موسم الأعياد، ومع استقبال العام الجديد بتوفير بدائل دفع للمجتمع المصري لتسهيل عملية الشراء على الجميع.

ومن جانبه قال محمد الفقي الرئيس التنفيذي لشركة “ڤاليو”، إن وجود مراكز تسوق تابعة لشركة ماجد الفطيم في القاهرة والإسكندرية، سيسمح لشركة “ڤاليو” بالعمل بشكل فعال من خلال الشراكة في محافظتين رئيسيتين لتوفير خطط دفع مرنة لتجربة تسوّق لا مثيل له في جميع وجهات ماجد الفطيم الشهيرة.

ويستطيع زوار ماجد الفطيم في مراكز التسوّق الأربعة الاستفادة من استرداد الأموال الحصري والذي قدرة 10% بدءًا من 22 ديسمبر 2020 حتى 10 يناير 2021 كجزء من حملة الإطلاق مع “ڤاليو”، وذلك يعتبر واحد من العروض الحصرية المخطط لها في العام الجديد.

كما ستتوفر الخدمة في كل مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم بدءًا من 22 ديسمبر.