العرفة للاستثمارات تستخدم 13.97 مليون دولار من الاحتياطي العام لتدعيم الخسائر الناتجة عن كورونا

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات في جلسته المنعقدة أمس، على استخدام مبلغ 13.969 مليون دولار من الاحتياطي العام.

طالع.. العرفة للاستثمارات تحقق 1.5 مليون دولار أرباح مجمعة في 9 أشهر بانخفاض 86.3%

وقرر المجلس وفقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، استخدام هذا المبلغ لتدعيم الخسائر الناتجة عن مواجهة انتشار فيروس كوفيد 19، والظاهرة بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 أكتوبر الماضي.

وذكرت العرفة أن الآثار السلبية لجائحة الكورونا لم تنتهي بعد، حيث أن الموجه الثانية قد بدأت في نوفمبر 2020 اي خلال الربع الرابع من العام 2020.

ومن المتوقع أنه لم تأتي الثمار الإيجابية للقاح الجديد إلا خلال الربع الثاني من العام 2021 هذا على أفضل الظروف.

وأعربت شركة العرفة عن فخرها بقدرات فريق عملها في التعامل مع أزمة الكورونا في ظل غلق الأسواق وانخفاض المبيعات بحوالي 50% ويرجع ذلك لقيام المجموعة بتنفيذ خطة محكمة لخفض التكاليف والمصروفات، بالإضافة إلى التدفقات النقدية المستمرة للمجموعة خلال الاعوام السابقة مما ساعد على وفاء الشركة بالتزامتها دون المساس بها.

وسجلت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، تراجعاً بنسبة 86.3% في صافي الأرباح المجمعة، لتصل إلى 1.486 مليون دولار، خلال التسعة أشهر المنتهية في أكتوبر الماضي، مقابل 10.849 مليون دولار بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وانخفضت إيرادات، إلى 85.884 مليون دولار، وذلك من بداية فبراير وحتى نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 159.914 مليون دولار بالفترة المقارنة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتراجعت صافي أرباح العرفة للاستثمارات إلى 977.675 ألف دولار في الفترة من بداية فبراير وحتى نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 11.511 مليون دولار بالفترة المقارنة.