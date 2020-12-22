أسعار العقارات في دبي تنخفض 0.9% في الربع الثالث

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_ قال مصرف الإمارات المركزي، إن أسعار العقارات في دبي انخفضت 0.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام بعدما لم يطرأ عليها تغير يذكر في الربع السابق.
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زادت جائحة كورونا الضغط على سوق العقارات في دبي التي شهدت على مدى أعوام زيادة العرض عن الطلب على المنازل والشقق الجديدة .
لكن بيانات دبي كشفت أن أسعار العقارات مستقرة بعد انخفاضها 3.5 بالمئة في الربع الأول من العام على أساس سنوي.
وقال المصرف نقلا عن بيانات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن الإيجارات انخفضت 6.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث، مواصلة تراجعها.
وقال إن أسعار العقارات في إمارة أبوظبي انخفضت 5.5 بالمئة في الربع الثالث، لكن الأسعار زادت 0.9 بالمئة على أساس فصلي.
وتراجعت الإيجارات في أبوظبي 3.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث.
وقال البنك المركزي المصري إنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد الإمارات ستة بالمئة بسبب تضرره من جائحة كوفيد-19 وتخفيضات إنتاج النفط.
لكن لا يزال من المتوقع أن يحقق نموا بنسبة 2.5 بالمئة في 2021 مدفوعا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
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