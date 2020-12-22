شراكة جديدة بين ماستركارد وCarticard لصرف القروض عبر بطاقات الدفع المسبق

دوت الخليج – كشفت ماستركارد عن توقيعها اتفاقية تعاون جديدة مع «Carticard»، الشريك الاستراتيجي لشركة «egabi FSI» التي تقدم لعملائها حلول دفع رقمية محسنة بهدف دمج المزيد من الأفراد في الاقتصاد الرقمي.

طالع.. ماستركارد تطلق منصة Cyber Secure لحماية المنظومة الرقمية

وقالت ماستركارد، إن الشراكة الجديدة تمكّن «Carticard» من توزيع القروض مباشرة من خلال بطاقات ماستركارد المدفوعة مسبقاً، كما ستسمح هذه الخدمة بإجراء معاملات رقمية أكثر سهولة، مما يساعد المستهلكين على تقليل استخدام العملات الورقية وزيادة الاعتماد على البطاقات التي توفر مستويات أعلى من الأمان والراحة وسرعة إنجاز المعاملات.

وأضافت ماستر كارد أن الشراكة الجديدة ستسهم أيضاً في زيادة عدد حاملي بطاقات «Carticard» إلى 400 ألف فرد، وستمكّن شركة «egabi FSI» من توسيع منصتها للقروض متناهية الصغر لتصل إلى 8 ملايين مستهلك في 2022.

وتعمل شركة «Carticard» بالتعاون مع البنوك على إدارة وإصدار بطاقات الدفع للعديد من الجهات، مثل مؤسسات تمويل القروض متناهية الصغر وشركات تمويل المستهلكين والتجار وأصحاب الأعمال الحرة.

الجدير بالذكر أن جميع عروض «Carticard» معتمدة ومتاحة على منصات «egabi FSI»، وهي شركة رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية توفر لعملائها عدة خدمات مثل سهولة تناقل المعلومات وتحليل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية، بالإضافة إلى تقديم منصة قروض تخدم 2 مليون مستهلك لمؤسسات تمويل المشروعات متناهية الصغر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وذكرت ماستر كارد، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمكافحة وباء كوفيد-19 قد أدت إلى ارتفاع معاملات التجارة الإلكترونية بنسبة 80% في السوق المحلية العام الماضي، مما ساهم في تعزيز خطط الشمول المالي ودفع البلاد خطوة إلى الأمام نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل.

وقال محمد عاصم، مدير ماستركارد في مصر: “شراكتنا مع «Carticard» ستمكن المزيد من العملاء من الاستمتاع بفوائد الاقتصاد الرقمي”.

ونوه عاصم بأنه في وقت سابق من هذا العام، التزمت ماستركارد بربط مليار شخص في جميع أنحاء العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.

وأضاف: “لذلك من الطبيعي أن نضاعف جهودنا لدعم شركات التكنولوجيا المالية المحلية التي تسعى في نهاية المطاف إلى تحقيق شمول مالي أفضل.”

وأكد أحمد سامح، العضو المنتدب لشركة «Carticard»، أن التعاون مع ماستركارد لرقمنة عمليات الدفع للتمويل الصغير ومتناهي الصغر، سيسهم في تعزيز رحلة الشمول المالي من خلال تسهيل المدفوعات النقدية الرقمية والتحصيل بدعم من بوابة ماستركارد الموثوقة للدفع الإلكتروني.

وأضاف سامح: “سنطلق البرنامج في مصر أولاً مع خطط للتوسع قريباً في دول ومناطق أخرى.”