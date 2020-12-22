الاقتصاد الأمريكي ينمو 33.4% في الربع الثالث بدعم حزم التحفيز

– أكدت الحكومة في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة قياسية في الربع الثالث من العام، مدعوما بحزمة مساعدات مرتبطة بالجائحة تربو قيمتها على ثلاثة تريليونات دولار.

لكن هذا النمو فقد زخمه على ما يبدو مع قرب نهاية العام في ظل تنامي حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد-19 وتقلص التحفيز المالي.

وقالت وزارة التجارة في ثالث تقدير للناتج المحلي الإجمالي إن النمو زاد إلى 33.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث.

وجرى تعديل معدل النمو ليعكس زيادة طفيفة من 33.1 بالمئة معلنة في قراءة الشهر الماضي.

يأتي هذا في أعقاب انكماش 31.4 بالمئة في الفترة بين أبريل ويونيو وهي أكبر نسبة انكماش منذ أن بدأت الحكومة في تسجيل البيانات في 1947.

وظل الاقتصاد منخفضا 3.5 بالمئة عن مستواه في نهاية 2019.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت آرائهم أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 33.1 بالمئة دون تعديل.