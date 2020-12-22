البورصة المصرية تقاوم صدمة سلالة كورونا الجديدة وتربح 0.7%

رنا ممدوح – ختمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي؛ بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات العربية والأجنبية.

طالع.. أسواق الخليج تعوض معظم خسائرها والبورصة السعودية تصعد 1.66%

واقتفت البورصة المصرية أثر عدد من الأسواق العربية التي امتصت صدمة تحور فيروس كورونا.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.7%، وأغلق عند مستوى 10655 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.38%، وأغلق عند مستوى 59.88 جنيه.

وارتفع مؤشرا EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.26%، و0.51% على الترتيب.

وصعد مؤشر سوق الأسهم السعودية 1.66% إلى 8680 نقطة معوضا معظم الخسائر التي مني بها أمس على إثر القلق من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، وغلق مطارات المنطقة لمدة أسبوع تحسبا لهذا التطور الفيروسي.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.154.445 مليار جنيه على 179 شركة من خلال 41.686 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ استكمال عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة هايدلبرج سيمنت فرانس أس إيه أس على أسهم شركة السويس للأسمنت المصدرة وذلك لعدد 12.367 مليون سهم بقيمة إجمالية 92.755 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 78 شركة مقابل تراجع 65 في حين لم تتغير أسعار 36.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 56.904 مليون جنيه، منها 32.185 مليون جنيه للمؤسسات، و24.718 مليون للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 53.812 مليون جنيه، منها 52.867 مليون جنيه للمؤسسات، و945.407 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 3.091 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 5.458 مليون جنيه، مقابل 2.367 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 82.91% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على12.81% والعرب على 4.28% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على29.81% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.18%.

وتصدر سهم اصول للوساطة في الأوراق المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.98%، تلاه سهم الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 9.13%، ثم سهم مجموعة عامر القابضة – عامر جروب بنسبة 8.57%.

في حين تصدر سهم اودن للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.85%، تلاه سهم العربية للمحابس بنسبة 9.51%، ثم سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 9.40%.

وأرجع عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، ارتداد مؤشرات البورصة المصرية بعد جلسة الأمس إلى سببين الأول اتجاه أغلب الدول لتوفير كميات من اللقاح المضاد للفيروس وإعلان فاعليته ضد السلالة الجديدة.

ويرى عبد الفتاح السبب الثاني وراء تغطية خسائر الأمس هو تماسك الداوو جونز بتراجعات السوق الأمريكي مما دعم من الارتداد لأعلى.

وتوقع أن تشهد مؤشرات البورصة خلال الأيام المتبقية من عام 2020 حركة عرضية مائلة للصعود، على أن يتجه المؤشر الرئيسي EGX30 لكسر المستهدف 11100 نقطة.

وفيما يخص القطاعات المقيدة، قال رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية إن الرهانات ستعاود التركيز على القطاعات الدفاعية مع تجديد بعض الإجراءات الاحترازية لبعض الدول العالمية والعربية.

ومن جانبه، قال محمد لطفي، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن التراجع غير المبرر للأسهم بجلسة الأمس وراء سرعة تغطية البورصة لخسائرها.

وتابع: بجانب الإعلان عن فعالية اللقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا ضد السلالة الجديدة المتحورة منه.

وتوقع لطفى أن تتحرك مؤشرات البورصة المصرية خلال الأيام القليلة المتبقية من العام بصورة عرضية دون استهداف مستويات دعم أو مقاومة جديدة.

ورجح أن تجد القطاعات المتضررة من أزمة الموجة الأولى للفيروس مثل قطاعي النقل والسياحة قناة جديدة للتعامل مع التطورات العالمية لتقليل الآثار السلبية على أدائها أكبر قدر ممكن.