صناع الأدوية يتسابقون على اختبار فاعلية اللقاحات في مواجهة سلالة كورونا الجديدة

– تسعى شركات الأدوية بما في ذلك بيونتيك وموديرنا إلى اختبار فاعلية لقاحات كوفيد – 19 (كورونا) الخاصة بها ضد السلالة الجديدة سريعة الانتشار.

طالع.. فايزر وموديرنا تختبران لقاحيهما على السلالة الجديدة لفيروس كورونا

قال أوجور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك الألمانية، إن لقاحها يحتاج إلى أسبوعين آخرين لمعرفة ما إذا كان المصل يوقف السلالة الجديدة.

واستغرقت بيونتيك أقل من عام مع شريكتها فايزر للحصول على الموافقة على لقاح

وقالت الشركة، في بيان لشبكة سي إن إن، إن موديرنا تتوقع أن يمنح لقاحها مناعة ضد السلالة وأنها تجري المزيد من الاختبارات في الأسابيع المقبلة للتأكد.

ولم ترد موديرنا على الفور على طلبات للتعليق.

الطفرة المعروفة باسم B.1.1.7 قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70٪ وأكثر مصدر قلق للأطفال.

لقد زرعت الفوضى في بريطانيا، مما أدى إلى موجة من حظر السفر التي عطلت التجارة مع أوروبا وهددت بمزيد من العزلة.

وقال شاهين إن هناك تسع طفرات على الفيروس.

ولا يعتقد أن أيًا منها مهم بما يكفي لتجاوز الحماية التي يوفرها لقاح mRNA من شركة بيونتيك، والذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين.

واستدرك: “لكن هناك حاجة إلى 14 يومًا أخرى أو نحو ذلك من الدراسة وجمع البيانات قبل تقديم إجابة نهائية”.

وقال في اتصال هاتفي مع الصحفيين: “من المرجح علميًا أن الاستجابة المناعية لهذا اللقاح يمكن أن تتعامل أيضًا مع هذا الفيروس المتغير”.

يحتوي اللقاح على أكثر من 1270 حمضًا أمينيًا، وتسعة منها فقط تم تغييرها (في الفيروس المتحور)، وهذا يعني أن 99% من البروتين لا يزال كما هو “.

وقالت شركة كيورفاك الألمانية إنها لا تتوقع أن يؤثر التحور على فاعلية اللقطة التجريبية، والتي تعتمد على نفس تقنية (mRNA)، التي تستخدمها شركتا فايزر وبايونتيك.

على الرغم من وجود طفرات متعددة، كما قال شاهين، فإن معظم المواقع الموجودة على الفيروس والتي تم التعرف عليها لم تتغير، كما يتم الحفاظ على مواقع ربط الأجسام المضادة المتعددة.

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في حالة تعرض مطوري اللقاح لتحدي غير متوقع ، فإن ميزة mRNA هي أنه يمكن للعلماء إعادة هندسة المادة الجينية بسرعة لتتناسب مع تلك الموجودة في البروتين المتحو.

وأشار إلى أن تعديل اللقاحات التقليدية يتطلب خطوات إضافية.

قال شاهين: “من حيث المبدأ، فإن جمال التقنية المستخدمة هو أنه يمكننا البدء مباشرة في هندسة لقاح يحاكي تمامًا هذه الطفرة الجديدة”.

أضاف: يمكن أن نكون قادرين على توفير لقاح جديد تقنيًا في غضون ستة أسابيع.

قال كبير المستشارين العلميين لبريطانيا باتريك فالانس، يوم السبت، إن اللقاحات تبدو كافية في توليد استجابة مناعية لمتغير فيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء إنها ستعقد اجتماعًا للأعضاء لمناقشة استراتيجيات مواجهة الطفرة.