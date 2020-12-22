العراق يمنع السفر إلى بريطانيا و6 بلدان بسبب سلالة كورونا الجديدة

وكالات – أقر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، عدداً من الإجراءات الوقائية لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا، فيما منع السفر إلى سبعة بلدان.

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وحث مجلس الوزراء المواطنين على ارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية الاخرى ومنع السفر الى كل من الدول بريطانيا، جنوب وإفريقيا، وأستراليا، والدانمارك، وهولندا، وبلجيكا، وإيران، واليابان، وأية دولة أخرى تحددها وزارة الصحة مستقبلا.

كما منع دخول الوافدين من تلك الدول باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما في أماكن تخصص لهذا الغرض.

ولايسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض بفحصهم بـ PCR ولمدة اسبوعين، ولحين وضوح الوضع الصحي العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة.

وأقر أيضاً بتأمين الدفعة الاولى والبالغ مقدارها 3001050 دولار، لغرض دفعها مسبقا لشركة فايزر، وكذلك تأمين المبلغ المتبقي من الكلفة الاجمالية للقاح والبالغ مقدارها 15005250 دولار.

كما قرر غلق المرافق الاجتماعية (المطاعم، والمولات، وغيرها) لمدة اسبوعين بدءا من 4/12/2020، غلق جميع المنافذ الحدودية البرية، إلا للحالات الطارئة.