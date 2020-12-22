الصحة السعودية: طفرات كورونا لم تغير طريقة تأثير الفيروس على الإنسان

العربية دوت نت – أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن طفرات كورونا لم تغير طريقة تأثير الفيروس على الإنسان.

طالع.. الصحة السعودية: نستلم 100 ألف جرعة من لقاح فايزر أسبوعيا

وأضافت الصحة السعودية أنها لم ترصد فيروس كورونا المتحور في المملكة.