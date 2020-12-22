- 1/3
- 2/3
- 3/3
العربية دوت نت – أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن طفرات كورونا لم تغير طريقة تأثير الفيروس على الإنسان.
طالع.. الصحة السعودية: نستلم 100 ألف جرعة من لقاح فايزر أسبوعيا
وأضافت الصحة السعودية أنها لم ترصد فيروس كورونا المتحور في المملكة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة السعودية: طفرات كورونا لم تغير طريقة تأثير الفيروس على الإنسان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.