متوسط سعر الدولار يرتفع 2.28 قرش مقابل الجنيه خلال تعاملات الثلاثاء

فهد حسين – ارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، 2.28 قرش. طالع.. ماذا حدث في أسواق الأسهم والسندات والعملات بعد الإعلان عن سلالة كورونا الجديدة؟ وسجل متوسط سعر صرف الدولار بحسب البنك المركزي المصري، اليوم 15.635 جنيها للشراء و15.735 جنيها للبيع، مقابل 15.612 جنيها للشراء و15.712 جنيها للبيع أمس الإثنين. واستقر سعر صرف الدولار في أكبر بنكين حكوميين: الأهلي المصري ومصر، عند نفس المستويات المسجلة أمس الاثنين، ليسجل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع. وارتفع سعر الصرف قرشا لدى البنك التجاري الدولي CIB ليصل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع. وارتفع الدولار قرشين لدى البنك العربي الإفريقي الدولي وبنك الإسكندرية إلى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع. أما بنك كريدي أجريكول فرفع سرع صرف الدولار 3 قروش إلى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

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