أبوظبي تحدث إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

دوت الخليج – أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي، تحديث الإجراءات الوقائية والاحترازية بعد تقييم شامل للأنشطة.

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وأفادت اللجنة، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، بأنه سيبدأ تطبيق هذه الإجراءات من يوم الخميس المقبل.

وتضمنت الإجراءات المعتمدة اليوم: تقليص مدة الحجر الصحي للمخالطين إلى 10 أيام فقط، بشرط إجراء فحص (PCR) في اليوم الثامن وأن تكون نتيجته سلبية، تبعاً للإجراءات الاحترازية العالمية.

ونوهت إلى أنه حسب الإجراءات المعلن عنها سابقاً يستمر استثناء المشاركين في برنامج التطعيم الوطني لكوفيد-19 والمشاركين في المرحلة الثالثة للدراسات السريرية للقاح والذين تظهر حالتهم الخاصة (حرف E أو النجمة الذهبية) على تطبيق الحصن من إجراءات الحجر الطبي للمخالطين وعند العودة من السفر.

واعتمدت اللجنة أيضا جدولا ببرنامج مسح وطني لإجراء الفحوصات الدورية لسكان المناطق الصناعية والمجمعات ذات الكثافة السكانية العالية وموظفي الأنشطة التجارية المختلفة في إمارة أبوظبي، وتعزيز الطاقة الاستيعابية لمراكز الفحص التابعة لـ “صحة” خارج الإمارة وإلغاء إجراء الفحوصات عند نقاط الدخول.