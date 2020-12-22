تحالف مصرفي بقيادة الأهلي وأبوظبي الأول يمنح تمويلا بقيمة ملياري جنيه لصالح أويلكس

دوت الخليج – وقع تحالف مصرفي، بقيادة بنكي الأهلي المصري وأبوظبي الأول، عقد زيادة تمويل مشترك بقيمة ملياري جنيه لصالح الشركة الدولية لاستخلاص الزيوت المتعددة أويلكس.

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ويلعب البنك الأهلي المصري دور المرتب الرئيسي الأولي ووكيل التمويل، وبنك أبو ظبي الاول بصفته المرتب الرئيسي الأولي وبنك الحساب.

ويشارك في التحالف 5 بنوك، هي: القاهرة، والعربي، وقناة السويس، والبركة –مصر، والإمارات دبي الوطني.

جرى توقيع العقد بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وهشام عكاشه، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور شريف زيادة، رئيس مجلس إدارة شركة أويلكس، ويحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

كما حضر مراسم التوقيع: محمد عباس، العضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وحسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، وأحمد إسماعيل، مدير منطقة وفروع مصر للبنك العربي.

وشارك أيضًا: حازم مصطفى، رئيس قطاع تمويل الشركات لبنك البركة – مصر وعمرو عزب، رئيس قطاع الائتمان بنك الامارات دبي الوطني، وكذا فرق العمل المشاركة من كل الأطراف.

وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أهمية الدور المحوري للجهاز المصرفي في منظومة الاقتصاد القومي.

وأوضحت أن القطاع شريك رئيسي للحكومة فى إنجاح برنامج الأصلاح الاقتصادي من خلال تقديم العديد من المبادرات والبرامج التمويلية لجميع المشروعات الانتاجية في مختلف القطاعات.

وأضافت جامع أن التحالف المصرفي لتمويل رأس المال العامل لمشروع استخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية ومنتجاتها يعكس حرص القطاع علي دعم الاقتصاد المصري، والقطاع الصناعي بصفة خاصة، ويؤكد ثقتها في الجدوى الاقتصادية الكبيرة للمشروع.

وأشارت جامع إلى أهمية هذا المشروع في توفير احتياجات السوق المحلية من الزيوت النباتية كبديل عن الاستيراد بل والتصدير للأسواق الخارجية وتوفير المزيد من فرص العمل وهو التوجه الذى تدعمه الوزارة وجميع أجهزة الدولة.

وقال هشام عكاشه إن الصفقة تعكس بشكل كبير ثقة مؤسسات التمويل المحلية في الجدوى الاقتصادية لمثل تلك المشروعات خاصة التي تستهدف تعميق الصناعة وإحلال الواردات.

وأشار إلى أن التعاون بين جميع الأطراف لتوقيع هذا التمويل يسفر عن دعم حركة ونشاط الاستثمار وتعزيز قدرة وقوة الاقتصاد المصري لإنشاء المزيد من الكيانات الصناعية الكبرى في المجالات كافة، وخاصة في مجال الأغذية.

وأضاف عكاشه أن التمويل يأتي في ظل مبادرات البنك المركزي المصري المصري لدعم الصناعة وتوفير الاحتياجات التمويلية في مختلف قطاعات الاقتصاد.

وأكد أن المشروع يتماشى مع خطط الدولة الساعية لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد من خلال تضمنه شق لإنتاج الزيوت النباتية بما يعمل علي تقليل معدلات الاستيراد.

وتابع: والشق الاخر لإنتاج الكسب التي تستخدم في تصنيع الاعلاف الحيوانية وهو ما يساعد في دعم الثروة الحيوانية في مصر وخفض الضغط علي العملة الأجنبية وتحسين الميزان التجاري.

ومن جانبه، أكد يحيى أبو الفتوح اهتمام البنك الأهلي المصري المتنامي بالمشروعات الكبرى المتعلقة بالقطاعات الحيوية في جميع المجالات.

وأضاف أن البنك الأهلي ومجموعة البنوك المشاركة في التمويل كان لها دور بارز في توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى بما عزز من قدرات تلك المشروعات ومكنها من تحقيق طفرة كبيرة في الانتاج.

وأشار أبو الفتوح إلى أن البنك الأهلي شارك خلال السنوات الخمس الأخيرة في تحالفات مصرفية مع مجموعة من البنوك رتبت ووفرت العديد من التمويلات المشتركة لعدد كبير من المشروعات الصناعية.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار ما يمنحه البنك لصفقات القروض المشتركة من عناية فائقة سعيا منه للمساهمة في خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري وتوفير الكثير من فرص العمل ودفع عجلة التنمية ، وسد الفجوات التجارية داخل السوق المصرية.

وأفاد شريف رياض، رئيس مجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة، بأن التمويل الذي تبلغ قيمته ملياري جنيه يهدف إلى زيادة تمويل رأس المال العامل للشركة للوصول لأعلى طاقة إنتاجية للمجمع الصناعي المتكامل لاستخلاص الزيت من البذور المتعددة المملوك لشركة أويلكس والتي تقدر بـ 4200 طن/ يوم.

وتستهدف الشركة طاقة إنتاجية 1.5 مليون طن سنويا، وقد تم إنشاء المصنع بأعلى المستويات التكنولوجية في التصنيع في هذا المجال من خلال التحالف التكنولوجي بين شركتي (ديسمت البلجيكية وكراون الامريكية).

وأشار إلى أنه سبق تمويل إنشاء المجمع الصناعي المتكامل بمبلغ 2.4 مليار جنيه، والذي يمثل 61% من التكلفة الاستثمارية والذي يعتبر أكبر الاستثمارات في هذا المجال في منطقة افريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف أن فترة التمويل تصل إلى 7 أعوام شاملة فترتي السحب والسماح، وأن إجمالي التمويلات الممنوحة من جميع البنوك المشاركة للمشروع، والتي من ضمنها التمويل المذكور تصل الي 4.4 مليار جنيه.

ونوه إلى أن الحصة الاجمالية للبنك الأهلي المصري تبلغ 1.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى حصص باقي البنوك المشاركة، وهي كالتالي: بنك أبو ظبي الأول 680 مليون جنيه، وبنك القاهرة 670 مليون جنيه.

وتابع: البنك العربي 600 مليون جنيه، وبنك قناة السويس 367 مليون جنيه، وبنك البركة – مصر 200 مليون جنيه، وبنك الإمارات دبي الوطني 200 مليون جنيه.

وقال الدكتور شريف زيادة، رئيس مجلس إدارة شركة أويلكس، إن الهدف الرئيسي من إنشاء المشروع هو تعزيز التكامل الصناعي والمنافسة المحلية والدولية وتوفير منتجات بأعلى مواصفات عالمية وأقل تكلفة داخل السوق المصرية والعربية دعما للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن المشروع يستوعب آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مع السعي لتخفيض حجم الواردات من زيوت الطعام والاكساب، كما أن التمويل الجديد يهدف إلى استكمال الهيكل التمويلي للمشروع للوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى للمصنع.